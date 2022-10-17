AKP'de Erdoğan sonrasının liderliğine oynayan Süleyman Soylu ile Numan Kurtulmuş karşı karşıya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı iken Anayasa Mahkemesi üyesi olan Muhterem İnce için Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonunda ant içme töreni düzenlendi.



Törene katılanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da vardı. AKP’de Erdoğan sonrasına yönelik liderlik mücadelesi verdiği bilinen iki isim tokalaşırken ortaya çıkan manzara dikkat çekti.



SÜLEYMAN SOYLU, BERAT ALBAYRAK CEPHESİNDE

Soylu, AKP içerisinde söz konusu mücadeleyi Berat Albayrak cephesine karşı da verirken, Albayrak’ın bakanlık görevinden ayrılması, “Soylu’nun bu cephede zafer kazandığı” yorumlarına neden olmuştu.



Kurtulmuş’a ise AKP içerisinde Erdoğan’dan sonrası için AKP tabanının duygusal lideri olabileceği gözüyle bakılıyor. Diğer yandan AKP teşkilatlarında Soylu’dan daha çok Numan Kurtulmuş’un güçlü olduğu biliniyor.







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