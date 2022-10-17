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  • AKP'de Erdoğan sonrasının liderliğine oynayan Süleyman Soylu ile Numan Kurtulmuş karşı karşıya geldi

AKP'de Erdoğan sonrasının liderliğine oynayan Süleyman Soylu ile Numan Kurtulmuş karşı karşıya geldi

​​​​​​​Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce için düzenlenen ant içme töreninde Süleyman Soylu ile Numan Kurtulmuş’un karşılaştıkları an dikkat çekti.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:40
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AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası için liderliğe oynayan Numan Kurtulmuş ile Süleyman Soylu karşı karşıya geldi

AKP'de Erdoğan sonrasının liderliğine oynayan Süleyman Soylu ile Numan Kurtulmuş karşı karşıya geldi
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İçişleri Bakan Yardımcısı iken Anayasa Mahkemesi üyesi olan Muhterem İnce için Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonunda ant içme töreni düzenlendi.

Törene katılanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel  Başkanvekili Numan Kurtulmuş da vardı. AKP’de Erdoğan sonrasına yönelik liderlik mücadelesi verdiği bilinen iki isim tokalaşırken ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

SÜLEYMAN SOYLU, BERAT ALBAYRAK CEPHESİNDE 
Soylu, AKP içerisinde söz konusu mücadeleyi Berat Albayrak cephesine karşı da verirken, Albayrak’ın bakanlık görevinden ayrılması, “Soylu’nun bu cephede zafer kazandığı” yorumlarına neden olmuştu.

Kurtulmuş’a ise AKP içerisinde Erdoğan’dan sonrası için AKP tabanının duygusal lideri olabileceği gözüyle bakılıyor. Diğer yandan AKP teşkilatlarında Soylu’dan daha çok Numan Kurtulmuş’un güçlü olduğu biliniyor.



yenicaggazetesi.com.tr

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Mahir
17.10.2022 15:28
Ya arkadaş rte gittikten sonra akp diye bir parti kalmaz neyin hazırlığı,bu ulke 59 larla gelen anavatan partisini gördü,sonuc ozal gitti is bitti...  
 
Abbas
17.10.2022 15:22
Ah ah Meral hocam iktidar olmadan Kemal beye destek olmaktan imtina ettin, şimdi sıfırlanacak olan akp can bulacak, yoksa seçim sonrası merkez sağın lideriydiniz, çok yazık Meral hocam  
 
Milli Damar
17.10.2022 15:15
D.Bahçeli Erdoğanın arkasında durduğu sürece bu tipitiplerden birşey olmaz.Akp'yi ayakta tutan Rte değil,Bahçelidir. Bahçeli bunun için kendi partisi Mhp'yi bile baraj altına düşürüp feda etmiştir.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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