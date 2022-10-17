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  • Erdoğan’ın danışmanı ve yandaş Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay'dan Erdoğan'ın 'kader planı' çıkışına tepki

Erdoğan’ın danışmanı ve yandaş Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay'dan Erdoğan'ın 'kader planı' çıkışına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı ve aynı zamanda yandaş Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Amasra maden faciasına ilişkin “kader planı” çıkışına, “Kader inancı elbette ki böyle bir şey değildir. Böyle olsaydı hiçbir olaydan hiç kimseyi sorumlu tutmak mümkün olmaz, böylece suç ve ceza da olmazdı.” sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 12:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''kader planı'' çıkışına danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay'dan tepki

Erdoğan’ın danışmanı ve yandaş Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay'dan Erdoğan'ın 'kader planı' çıkışına tepki
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Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK’ya bağlı maden ocağında yaşanan facianın ardından 41 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin yakınları ihmalden söz ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlama bölgesinde yaptığı açıklamada “Kader planına inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır.” dedi.

Erdoğan’ın “kader planı” çıkışına her kesimden tepki yağarken, son olarak AKP Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay da Yeni Şafak’taki köşesinden o ifadelere yönelik eleştiride bulundu.

“HİÇ KİMSENİN SORUMLULUĞU ALLAH’A ATMAYA HAKKI YOK”
Aktay’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bütün hesapların üstünde O’nun hesabı, her şeyin üstünde O’nun bir kaderi vardır elbet, ama bu inancımız bundan sonraki tedbirleri alma konusunda bizde en ufak bir rehavete sevk ediyorsa, hiç kimsenin sorumluluğu Allah’a atmaya hakkının olmadığını bilmek gerekiyor.

Kader inancı elbette ki böyle bir şey değildir. Böyle olsaydı hiçbir olaydan hiç kimseyi sorumlu tutmak mümkün olmaz, böylece suç ve ceza da olmazdı. Oysa ortada bir yanlış varsa, bunun bir sorumlusu da vardır ve sorumluluğun olmadığı yerde adalet de yoktur.”

ERDOĞAN İÇİN SALAVAT GETİRMİŞ, “TÜRK DİYE BİR IRK YOK DEMİŞTİ”
Aktay, yaptığı ilginç çıkışlarla sık sık gündem oluyor. Daha önce 2016 yılında “Biz Tayyip Erdoğan dediğimiz zaman bu memleketin başına gelmiş en güzel olaylardan, şahıslardan, bir lider olarak onu gördüğümüz zaman ‘Salli Alâ Muhammed’ deriz.” demiş, 2013 yılında ise “Türk diye bir ırk yoktur.” sözleriyle tepki çekmişti.

“GÖÇMENİ ZORLA GÖNDERMEYİ TELAFFUZ EDENLER MİLLETİMİZİ SUÇA VE KABAHATE TEŞVİK ETMİŞ OLUYORLAR”
Aktay, geçtiğimiz nisan ayında ise milyonlarca sığınmacı ve göçmeni savunmuştu. “Göçmeni zorla göndermeyi rahatlıkla telaffuz edenler aslında bütün bir milletimizi bir suça ve kabahate teşvik ve tahrik etmiş oluyorlar” diyen Aktay, Yeni Şafak’taki köşesinde şu satırları kaleme almıştı: “Sadece bir örnek, Avrupa’da da benzeri çok bulunan bu faşist kafa da Suriyelileri zorla göndermekten bahseder ama şimdiye kadar ülkeye sığınıp yerleşmiş herhangi bir göçmeni zorla gönderebilen kimse olmamıştır. Çünkü konuşması, insaf vicdan, izan olmadıktan sonra yine kolay ama iş pratiğe gelince bir uluslararası suç işlemek de göze alınamıyor. Mesela yıllardır Suriyelilerin zorla geri gönderileceğini ve sıfır sığınmacı politikası uygulayacağını dile getiren Danimarka, bugüne kadar herhangi bir Suriyeliyi sınır dışı edememiş durumdadır.”

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Gaz alıcılar..
17.10.2022 12:28
Arinc, didipak.küllünk, selviboylu, aamed,  
 
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