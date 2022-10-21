Turhan Çömez: Berat Albayrak’ın başında olduğu Sabah gazetesi FETÖ’cülerle birlikte yalan haberler yaptı

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir programda Ertuğrul Özkök’ün yüzüne karşı bir itirafta bulundu. Kütahyalı, Star gazetesinde bir dönem Ertuğrul Özkök ve Hürriyet gazetesine yüklenen yazılarda imzası bulunan ‘Kudret Köseoğlu’ karakterinin kendisi olduğunu itiraf etti. Amaçlarının Özkök’ü hapse attırmak değil ‘korkutmak’ olduğunu iddia etti.

TELE1 ekranlarında yayımlanan Açıkça’da Gökmen Karadağ, Kütahyalı’nın büyük tepki uyandıran itirafını Turhan Çömez’e sordu.

Ergenekon kumpası mağduru olan Çömez şunları dile getirdi:

“İBRETLE İZLEDİM”

“İbretle izledim. Ben bunları yaşadım. Çok yakın tanığıyım. Taraf gazetesi günlerce manşet attı benim için. Erdoğan’ın ciğerlerini dinlemiş Ergenekon diye. Ben Erdoğan’ın hayatını kurtardım kaç kere. Sağlığını canını emanet etti bana. İnanılmaz bir kumpas kuruldu. Medyadaki infaz mangaları ile hayat geçirdiler. Rasim Ozan Kütahyalı, bunun itirafını yapıyor. gazetelerde inanılamaz hikâyeler uydurdular. Cezaevlerinde adi suçlarda yatan kriminal insanlara özel izin verip çıkartıp aleyhime ifade verdirdiler gazetelerde.

Adını da vereyim. Sabah gazetesi öyle büyük bir infaz yaptı ki benim için. Ki o zamanlar Berat Albayrak Sabah’ın başında amcasının hayatını kurtarmışım. O zamanlar ameliyathane parasını ödeyemeyecek bu aileyi özel hastanede bir kuruş almadan ameliyat ettim. O Sabah gazetesi ile inanılmaz yalanlar yaptılar.

“FETÖCÜLERLE ORGANİZE OLDULAR”

O zamanlar sabahtan akşama büyük kurgular yalanlar.. Alıp alıp FETÖ’cülerle organize bir şekilde beyin kodlarını işgal etmek için kullandılar. Bir akşam haberleri seyrediyorum. Samanyolun’da bir haber. Otobüste videomu çekmişler. O akşam yeğenimle beraber iftar edeceğim çarşıdan da ufak tefek bir şeyler almışım. Akşam Turan Çömez bir yerde ele geçirildi görüntülendi ABD’ye gitme planları yapıyordu yanında CIA ajanları vardı diye.

“AKP’DE AĞIR DEPRESYON VAR”

Yalan makinesi bunlar. Gerçekleri savunan insanlardan rahatsız olacaklar tabiki. Ama süreç sonunda. her şey farkında. AKP’nin içi de farkında. AKP’de ağır bir depresyon var. Herkes nereye gideceğiz kaygısı içinde. Bugün utanmadan yaptıklarını marifetmiş gibi anlatıyorlar. İnanılamaz yalanlarla karaladılar.”