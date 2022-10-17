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Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törende Hz. Musa ve Hz. İsa’dan örnekler vererek "Yargının ve yargıcın bağımsız olmadığı yerde kuvvetler ayrılığından söz edilemez" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:14
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
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Haber : Orhan Uğuroğlu

TBMM Genel Kurulunda gizli yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine, eski İçişleri Bakan Yardımcısı, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi.

İnce’nin andiçme töreninde konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aslan, konuşmasında "Yargının ve yargıcın bağımsız olmadığı yerde kuvvetler ayrılığından söz edilemez" dedi.

İşte Zühtü Aslan'ın yapacağı konuşmanın tam metni:

 

 

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Abbas
17.10.2022 15:25
Teşekkürler Başkan vicdan sahibiymişsiniz, zaten sizin gibiler akp ye destek olmasa, akp bir hiçti  
 
Ramiz Ağa
17.10.2022 15:19
AYM raportörü uğur irici kuruma gölge düşüren bir isim baş döndürücü bir hızla bu makama gelmiş şaibeli bir isimdir  
 
Fatih sünnetci
17.10.2022 15:10
Bir insan nasil ilahlaşir bunu görmüş oldum hep duyardik ama artik bizzat şahid oluyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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