Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı

Haber : Orhan Uğuroğlu
TBMM Genel Kurulunda gizli yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine, eski İçişleri Bakan Yardımcısı, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi.
İnce’nin andiçme töreninde konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı programda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Aslan, konuşmasında "Yargının ve yargıcın bağımsız olmadığı yerde kuvvetler ayrılığından söz edilemez" dedi.
İşte Zühtü Aslan'ın yapacağı konuşmanın tam metni:
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