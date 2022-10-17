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Sokak röportajında gençlerin durumunu öyle güzel anlattı ki... Bir sınavla memur yapılan ilkokul mezunu 'Çıkar telefonunu' diyen dayıları yerin dibine soktu

Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu. İzleyenler “Bir dakikada emeklilik, eğitim sistemi, geçim sıkıntısı nasıl anlatılır?” dedi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:26
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Bir sınavla memur yapılan ilkokul mezunu 'Çıkar telefonunu' diyen dayıları yerin dibine soktu: Sokak röportajında gençlerin durumunu öyle güzel anlattı ki...

Sokak röportajında gençlerin durumunu öyle güzel anlattı ki... Bir sınavla memur yapılan ilkokul mezunu 'Çıkar telefonunu' diyen dayıları yerin dibine soktu
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Sosyal medya bu röportajı konuşuyor. “Çıkart telefonunu” diyen “dayılara” tepki göstreren vatandaş, gençlerin yaşadığı zorlukları özetledi.

“Bizde belli dayılar var. Ya dayıcım 1950’de babam da dahil 10 kişi sınava girmişsiniz, 5 kişi memur olmuşsunuz. 25 sene çalışıp, 45 yaşında emekli olmuşsunuz. 20 yıldır emekli maaşı alıyorsun. Tahsili ile seni dövecek, üniversitelerde sürünmüş, sınav sınav gezen adama ‘Biz eskiden neler yaşadık’ diyorsun. Ne yaşadın?” diyerek vatandaş, şöyle devam etti: “Sen memnunsun abi. İlkokul mezunusun memur olmuşsun. Sen olmaman gereken bir işten emekli olmuşsun zaten. Senin için çok kolay abi hayat. 40 yaşından beri bedava maaş alıyorsun. Senin bedavadan aldığın maaşı alabilmek için çocuk 4 yıl üniversite okuyor. Ona mı akıl veriyorsun?”

“ÇIKAR TELEFONUNU’ DİYECEĞİNE…”
Gençlerin geç yaşta emekli olacak olmalarına değinen vatandaş, "Sen kaç tane sınava girdin, stresini yaşadın? Sen kaç kere babanın karşısında yine iş bulamadın diye boynunu büktün? Kaç tane fabrikada asgari ücretli ilkokul mezunuyla yan yana çalışmak zorunda kaldın? Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun, çünkü sen ilkokul mezunuyken kravatını, takım elbiseni giyip devlet dairesine gidiyordun. Niye gidiyordun acaba? Sen gencecik çocuğa ‘Çıkar telefonunu’ diyeceğine alt sokakta 250 liraya nargile içen Suriyeli gençleri sorgula. Sen onları da sorgula sonra kendi çocuklarını bir sorgula. Sürekli gücünün yettiğine saldırarak geçiyor bizim hayatta ömür.” şeklinde konuştu.
 

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Tozanlı
17.10.2022 15:17
Neden bu çıkar telefonu diyenlere,bir şeyler anlatma gereği duyuyorsunuz.!! Onların çoğu radikâl,cahil insanlar.Ya pkk yandaşı,ya radikâl etniğe bağlı cemaat adamı,bu kadar açık.akp,bunlardan oluşur.  
 
Maçkalı
17.10.2022 15:07
İşte bu, özet bu.😂😂😂😂  
 
Mehmet
17.10.2022 14:39
Helal kardeşim. Böyle dayılar her yerde var. Muhatap bile olmamak gerek. Çünkü laftan anlamıyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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