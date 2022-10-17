Bakan sefaleti müjde gibi açıkladı: Bunun sevinilecek tarafı nerede sayın Bakan?

Bakan Yanık, bordolu çalışanların da sosyal yardım almaya başladığını canlı yayında açıkladı. Yanık, NTV’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sunucunun “Asgari ücretin 3’te 1’inden daha yüksek geliri olan ailelere de sosyal yardıma mı başladık?” sorusuna Bakan Yanak, “Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettik. Nasıl genişlettik? Normal şartlarda bordrolu çalışanların desteklenmesi söz konusu değil. Biz eğer hane içerisindeki gelir değerlendirmesinde ölçütleri tutuyorsa bordrolu çalışanları da destekledik. Emeklilerin dul ve yetimlerini bu kapsama dahil ettik. Kamu işçilerini de bu kapsama dahil ettik. Dolayısıyla kapsam da miktarlar da genişledi.” yanıtını verdi.



SOSYAL YARDIMA 40 MİLYAR LİRA

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında iki ödeme yaptıklarını belirten Yanık, "Üçüncü ödemeler de başlıyor. 15 milyar lira ile başlamıştık, 25 milyar lira artışla şu anda Türkiye Aile Destek Programı'mızın toplam bütçesi 40 milyar lira oldu. Hane gelirinin ve hanede yaşayan kişi sayısının oranlamasıyla 450 liradan başlayarak 600 liraya kadar destek veriyorduk. Bu miktarı da yükselttik. Şu anda her ay 850-1250 lira arasında desteklemiş olacağız." diye konuştu.



Türkiye’de maaşlı çalışan vatandaşların dahi sosyal yardım almasını gerektirebilecek kadar sefaletle karşı karşıya kalınması ve Bakan Yanık’ın bunu müjde olarak sunması dikkatlerden kaçmadı.

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