AKP’de Erdoğan sonrası için konuşulan 3 isim ortaya çıktı. Kulislerden bomba iddia sızdı

AKP’de Erdoğan sonrası için konuşulan isimler ortaya çıktı. Kulislerden sızan bomba iddiayı Nuray Babacan yazdı.

AKP’de Erdoğan sonrası için konuşulan 3 isim ortaya çıktı. Kulislerden bomba iddia sızdı

14 Mayıs v 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden seçilen Erdoğan’ın gelecek seçimlerde görevi bırakması sonrası partinin başına kimin geçeceği şimdiden merak konusu oldu. Kulislerden konuyla ilgili bomba iddia sızdı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasını konuşmayan kimsenin olmadığını belirterek, üç ismin öne çıktığını söyledi.

Babacan, öne çıkan isimlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve eski İçişleri Bakanı, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

Babacan, AKP kulislerinden hareketle üç ismi mercek altına aldı:

"Kulislere göre, Bayraktar’ın gelecekte siyasi bir figüre dönüşmesini sağlamaya çalışan yeni bir danışman kadrosu olduğu anlatılanlar arasında. Paylaşılan fotoğraflardan, yapılan açıklamalara kadar planlandığı, iktidar medyasından özel fotoğrafçıların çağrılıp özel çekimler yaptırıldığı konuşuluyor. Osmanlı’daki ‘sadrazam damat’ geleneğinin yaşatılmaya çalışılmasından rahatsız olan bazı AKP’liler, bugünün Türkiye’sinde bundan sonuç alamayacağını söylüyorlar.

Partideki odaklaşmanın ikinci adresi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. AKP’nin kuruluş aşamasından bu yana etkin olan bir ekip, eski MİT Başkanı Fidan’ın sivil siyasette başarılı olması durumunda, onun çevresinde bir hareketlenmenin yaşanacağını savunuyorlar. Fidan’ın özellikle dış politikadaki gücü ve sessiz diplomasi başarısının bu kapıyı açacağını ancak kamuoyundaki ‘istihbarat şefi’ imajından sivil siyasetçi kimliğine geçiş yapması gerektiğini belirtiyorlar. Fidan’ın özellikle dış politikadaki sorunlu başlıklar konusunda son zamanlarda üstlendiği rol, adından sıkça söz edilmesine neden olurken yeni dönemin taşlarının ‘diplomatik bir incelikle’ döşeneceği savunanlar var.

Son odak isim ise bir süreden beri sessizliğe gömülen Süleyman Soylu. Soylu’nun sessizliğinin geçici olduğu, uygun zaman ve zeminde yeniden gün yüzüne çıkacağını iddia edenler az değil. Soylu’nun Erdoğan sonrasında açıktan mücadele başlatacağı, kendisini ziyaret edenlerin sayısının hiç eksilmemesinin buna en iyi örnek olduğu söyleniyor. Ayrıca iddianın sahipleri, üç isim arasında kamuoyunda karşılığı olan tek kişinin Soylu olduğunu dile getiriyorlar."

İlgili Haberler
Twitter'da hesapların yüzde kaçı 'bot'. İçişleri Bakanı açıkladı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi Magazin
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor? Keşfet
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor?
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla' Magazin
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla'
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi Dünya
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım Siyaset
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti Dünya
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti
Kaçaklar Türkiye'ye tünelden giriyor. Tünelin ucunda taksiye biniyorlar Güncel
Kaçaklar Türkiye'ye tünelden giriyor. Tünelin ucunda taksiye biniyorlar