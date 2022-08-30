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  • AKP'de şok istifa. Bu çatı altında kalmaya tahammülüm yok diyerek istifa etti

AKP'de şok istifa. Bu çatı altında kalmaya tahammülüm yok diyerek istifa etti

AKP Kastamonu Kadın Kolları Başkan Vekili Beyhan Kayıkçı, “Bu çatı altında kalmaya tahammülüm yok“ diyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:27
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:28
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AKP'de istifa depremi. AKP Kastamonu Kadın Kolları Başkan Vekili Beyhan Kayıkçı istifa etti

AKP'de şok istifa. Bu çatı altında kalmaya tahammülüm yok diyerek istifa etti
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AKP Kastamonu Kadın Kolları Başkan Vekili Beyhan Kayıkçı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Ayrıca Kayıkçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak "teşkilata el atmaya" çağırdı.

"EN HAFİF TABİRLE GÜVENİM KALMAMIŞTIR"

Kayıkçı, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, teşkilatta kardeşlik hukukunun kalmadığını belirterek "Mevcut İl Başkanımız Sayın Doğan Ünlü ve yönetimiyle bir saat bile aynı çatı altında kalmaya tahammül edemiyorum. En hafif tabirle il başkanımız Sayın Doğan Ünlü'ye asla güvenim kalmamıştır" dedi.

Beyhan Kayıkçı'nın açıklaması şöyle:

"Aziz Kastamonu'lular ve kıymetli dava arkadaşlarım 3 dönem il yönetim kurulu üyeliği olmak üzere uzun yıllar inandığım Ak davaya onurla şerefle hizmet ettim bu can bu tende olduğu müddetçe Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda bir an bile tereddüt etmeden inançla azimle çalışacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın yönetimde bulunduğum il kadın kolları başkanımız Sayın Neslihan Kaya Tufan hanımefendinin istifa etmesinden sonra genel merkezimizin tensipleri ile Kadın Kolları İl Başkanlığına asaleten atama yapılıncaya kadar vekalet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK davamıza zarar gelmesin ve Kastamonu'muzdaki on binlerce AK partimize gönül vermiş hemşehrilerimiz üzülmesin diye susuyorum. Mevcut İl Başkanımız Sayın Doğan Ünlü ve yönetimiyle bir saat bile aynı çatı altında kalmaya tahammül edemiyorum. En hafif tabirle il başkanımız Sayın Doğan Ünlü'ye asla güvenim kalmamıştır. Ve bu teşkilatta kardeşlik hukuku kalmamıştır. Maalesef bu duruma Sayın vekillerimiz ve genel merkezimiz sessiz kalmaktadır. Şayet sesim duyulursa yoluna baş koyduğum Sayın Cumhurbaşkanımdan istirhamım bu teşkilata bir an önce el almasıdır. İşte bu saydığım daha doğrusu sayamadığım gerekçelerle vekaleten yürütmekte olduğum AK Parti Kadın Kolları Başkanlığından istifa ediyorum AK davaya gönül vermiş dava kardeşlerime ve aziz Kastamonu kamuoyuna saygılar sunarım."

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Bakhele
30.08.2022 13:21
9, 10 yıldır nasıl tahammül ettinde şimdi edemedin bunuda anlatta bilelim  
 
Tozanlı
30.08.2022 13:07
Syn: muhalefet, akp' den Arpası kesilmiş ve kasasını doldurup,kaçanları partilerinize üye yaparsaniz, sizde bunların suç ortağısıniz ve oy vermiyeceğiz sizlere Memleketi bu hale getirenler, destekl  
 
Yalçın Türk
30.08.2022 12:49
çıkar çatışması ve güç zehirlenmesinin sonucu olarak bu gibi durumla daha çok karşılaşıcaz..  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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