Kastamonu'da yangın çıktı: Ekipler müdahale etti

Kastamonu’da gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Yangın, gece saatlerde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Baltacı köyü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İHA’dan elde edilen bilgilere göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, bölgeye sevk edildi.
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
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