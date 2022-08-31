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  • Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kapsamında düzenlenen miting sonrası Türk bayraklarının yerlere atıldığı görüldü

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kapsamında düzenlenen miting sonrası Türk bayraklarının yerlere atıldığı görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü mitingi sonrası Türk bayraklarının alanda yerlere atıldığı görüldü.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:35
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Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mitingde Türk bayraklarının yerlere atıldığı görüldü

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kapsamında düzenlenen miting sonrası Türk bayraklarının yerlere atıldığı görüldü
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü kapsamında düzenlenen miting sonrası, alanda dağıtılan bayrakların yerlere atıldığı ortaya çıktı.

Haber adlı Twitter hesabının paylaştığı fotoğraflarda dağıtılan kumanya paketleriyle birlikte Türk bayraklarının da yerlere atıldığı, çöp kutusunun yanında alanda bırakılıp gidildiği görüldü.

Yerli ve milli olmakla övünen Erdoğan’ın Anadolu’nun kapılarını sonsuza dek açan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünün kutlandığı mitingine katılan vatandaşların Türk bayrağına olan bu ilgisizliği görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

ERDOĞAN MİTİNGDE YAPTIĞI KONUŞMADA BAYRAK VURGUSU YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında sahnede mehter takımı ve Türk devletlerini temsil eden kostümler giyenler yer aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı, sözlerine "ecdat" vurgusu yaparak başladı, "Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümünde Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Ahlat'ta Van Gölü kenarında inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin şubesi mahiyetteki eseri, ecdada vefamızın bir sembolü olarak görüyoruz" dedi.

Erdoğan, konuşmasında "Bizler tıpkı Sultan Alparslan gibi, tıpkı Osmangazi'nin, Fatih'in, Yavuz'un, Sultan Süleyman'ın yaptığı gibi bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içinde devam ediyoruz" iddialarını öne sürdü.

Arif Nihat Asya'nın "Ezanımdan alışıp tekbire,/Buldunuz mutluluk, imanımla…/Vatan ettim sizi ey topraklar/Beş vakit damgalayıp alnımla" dizelerini okuyan Erdoğan, ezanın istiklalin işareti olduğunu öne sürüp "Ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek" diye devam etti.

Ardından "Hiçbir saldırıya hiçbir oyuna, tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi affetmeyiz. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız" diye konuştu.

 

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Türk
31.08.2022 18:23
Bu bayrağı yerlere atanın ve buna sebebiyet verenin Allah belasını versin.  
 
Bu Halk size ne yaptı
31.08.2022 18:05
zafer kutlaması değil Parti mitingi . Olacağı bu.  
 
TEOMAN
31.08.2022 17:58
Budur bu topluluğun bayrak anlayışı da, saygısı da, vatan anlayışı, milli değerlere bakışı ve saygısının göstergesidir bu manzara  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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