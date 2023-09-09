Seçim geliyor ya yandaş gazete çifte emeklilik müjdesi verdi. Şu anki emekliler çoktan ölmüş olacak

Seçimler yaklaştıkça yandaş medya partilerinin oy oranını artırmak için müjde üstüne müjde veriyor. Son olarak emeklilere çifte aylık verileceğini duyurdu. Şu anki emeklilerin o parayı alabilmesi ise çok uzun yıllar daha yaşaması gerekiyor.

Seçim geliyor ya yandaş gazete çifte emeklilik müjdesi verdi. Şu anki emekliler çoktan ölmüş olacak

Yandaş medya 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler için çalışmalara şimdiden başladı. Yandaş medya iktidar partisinin oy oranını artırabilmek için müjde üstüne müjde vermeye devam ediyor.

En son ise tüm emeklilerin çifte maaş alabilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Şimdiki emeklilerin bu maaşı alabilmesi için çok daha uzun yıllar yaşaması gerekiyor. Bunun da imkansız olduğu belirtiliyor.

Yandaşların haberine göre, Orta Vadeli Program'ın önemli ayaklarından birini emeklilikte ek gelir yaratacak, çalışma dönemindeki yaşam standardının korunmasını sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oluşturuyor. Otomatik katılım sisteminin işverenin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak.

İşverenin mevcut yükünü arttırmayan katkı formülü ortaya konulurken, tamamlayıcı emeklilikte az maaş alandan az, yüksek olandan daha fazla kesinti yapılması öngörülüyor. Çalışanların sistemden emeklilikleri geldiğinde çıkması, kademeli çıkış hakkı da seçenekler arasında bulunuyor.

Yeni sistemle hem çalışan hem işverenin katıldığı, devletin desteklediği işyeri bazlı emeklilik sistemi güçlendirilecek. TES sistemi gelecek yıl yürürlüğe konacak. Sistem ek emeklilik gelirinin oluşmasını, hane halkı tasarruflarının artırılmasını sağlayacak.

FON SEÇİMİNİ SİZ YAPACAKSINIZ

Çalışan, işveren, devlet tarafından çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi kaktılar emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilecek. Çalışan fon seçimini kendisi yapacak.

İşçi eğer bir yıldan az çalıştığı işinden istifa ederse yalnızca çalışan katkısı bireysel fon hesabında kalacak. Bir yıldan uzun süreli çalışılan işlerden istifa yoluyla ayrılma durumunda bireysel fon hesabına ödenen primler hesapta yer almaya ve fonlarda nemalanmaya devam edecek. Çalışan, kısmi çıkış veya emeklilik yaşında bunu alabilecek.

Kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin tüm haklar saklı kalacak. İşveren, işçi, devlet katkısının yüzde kaç olacağı yasada netleştirilecek. Çalışan bir yıldan az çalıştığı işyerinden ayrılırsa sadece çalışanın katkısı bireysel fon hesabında kalacak. Bir yıldan uzun süreli çalışılan işyerinden istifa durumunda fon hesabına yatırılan primler hesapta kalacak, fonlar nemalanmaya devam edecek. Tamamlayıcı emeklilikte yaşın 60 olması ön plana çıkıyor.

İKİNCİ EMEKLİ AYLIĞI 60 YAŞINDA

Çalışan emeklilik yaşı geldiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olacak ayrıca 60 yaşına geldiğinde TES kapsamında ikinci emekli aylığını alacak. 2 emekli aylığı da herhangi bir kesinti, oransal azalma olmadan alınabilecek. 10 çalışana da 25 yıl çalışana da 60 yaşını doldurduğunda fon hesabındaki prime göre edeme yapılacak.

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