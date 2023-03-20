AKP Genel merkezinde Erdoğan ile görüşmüştü. Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama ‘Düşünmüyorum’

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek" dedi. AK Parti Sözcüsü, ittifak görüşmeleri için ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden tüm siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor" yorumunda bulunmuştu.

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLAMA “SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından “Yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Şimşek sözlerine şöyle devam etti “Sn. Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım.

Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.”