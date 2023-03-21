﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi

Seçimlere az bir zaman kalan yapılan bir seçim anketinin sonuçları daha kamuoyu ile paylaşıldı.
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Saros Araştırma anket sonuçları 16 büyükşehir, 3 il, 87 ilçede 10 bin 826 kişi ile elde edildi.
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Saros Araştırma ikinci tur anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
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14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin olası ikinci tura kalması halinde de Kılıçdaroğlu’nun kazandığı ortaya çıktı.
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Anket çalışmasında katılımcılara, “Seçimler ikinci tura kalır ve ikinci tura Cumhur İttifakı Adayı R. Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu yönetildi.