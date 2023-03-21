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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kalan bu kez de ikinci tur anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları, seçimlerin olası ikinci tura kalması halinde de Erdoğan'a kötü haber verdi.

Galeri Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 13:36
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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi

Seçimlere az bir zaman kalan yapılan bir seçim anketinin sonuçları daha kamuoyu ile paylaşıldı. 

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi

Saros Araştırma anket sonuçları 16 büyükşehir, 3 il, 87 ilçede 10 bin 826 kişi ile elde edildi.

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi

Saros Araştırma ikinci tur anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi

14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin olası ikinci tura kalması halinde de Kılıçdaroğlu’nun kazandığı ortaya çıktı.

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi

Anket çalışmasında katılımcılara, “Seçimler ikinci tura kalır ve ikinci tura Cumhur İttifakı Adayı R. Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu yönetildi.

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi

Son anket sonuçları şöyle çıktı;

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53,7

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Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,3

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