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  • Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu

Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu

En geç gelecek yıl Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili olarak vatandaşların hangi partilere oy vereceklerinin yanı sıra hangi partilere 'asla' oy vermeyecekleriyle ilgili anket çalışmaları da yapılıyor. Son ankette katılımcılara ‘Bu Pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?’ diye soruldu. Cevaplara göre, zirvedeki parti, ikinci partiye yüzde 16 oranında fark attı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 12:31
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Son anket. Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu

Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
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Siyasi partiler ve liderleri birbiri ardınca gündemi belirleyen çıkışlara imza atarak seçim hareketliliğini giderek artırıyor.

Araştırma şirketleri ise bu çıkışların halk nezdindeki yansımasını ortaya koyan anketler düzenliyor.

2023 yılında en geç Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili olarak insanların hangi partilere oy vereceklerinin yanı sıra hangi partilere 'asla' oy vermeyecekleriyle ilgili anket çalışmaları da yapılıyor.

Son olarak İstanbul Ekonomi Araştırma, 4-11 Ekim 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 26 ilde 2 bin kişi ile bir anket çalışması yaptı.

‘Bu Pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?’ sorusunun yöneltildiği katılımcıların cevapları şöyle oldu:

Katılımcıların yüzde 40,4’ü AKP’ye asla oy vermeyeceğini söyledi.

İkinci sırada yüzde 24 ile HDP yer aldı.

CHP ise yüzde 17 ile üçüncü sıraya yerleşti.

MHP’ye oy vermem diyenlerin oranı yüzde 4.

Son sırada yer alan İYİ Parti’nin oranı ise yüzde 2 oldu.

Son sonuçlar ile karşılaştırdığında kesinlikle oy vermeyeceği parti AK Parti olanların oranında 3, HDP olanların oranında ise 2 puanlık bir yükseliş söz konusu.

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Yavuz sever
20.10.2022 13:11
Asla akp ye oy vermem diyenlerin oranı %90 ı aşmalıydı  
 
Vallahi billahi gercek ULKÜCÜ
20.10.2022 12:54
Milliyetci ve ülkücü olarak vallahi 20 yil MHP ye oy verdim.Elim kirilsaydi keşke.Ama akp nin stepnesi olduğundan beri oy vermedim şükür  
 
Sedat
20.10.2022 12:52
@Kemal Hotamis Namusu olanlar için günümüzde kişiler çıkarları için oy veriyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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