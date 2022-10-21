Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret

İYİ Parti Grubu, bugün TBMM Genel Kurulu’nda; Ziraat Bankası tarafından Demirören Grubu’na verilen bir kredinin teminatı olarak alınan arazinin imar durumuna ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla 12 Ekim’de verilen Meclis Araştırması önergesinin görüşülmesini önerdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve 20 vekilin imzasının bulunduğu önergede, şu ifadeler yer aldı:

Banka krediyi verebilmek için, Kemer Yapı ve Turizm AŞ’nin İstanbul-Eyüpsultan ilçesinde yer alan, içinde 901 hak sahibine ait konutların bulunduğu Kemerköy Sitesinin sosyal donatı alanı olarak terk edilen bölümüne 6 Ağustos 2018’de ipotek tesis ettirilmiştir. Arazinin Kemer Yapı ve Turizm AŞ. mülkiyetinde bırakılmış olan bu bölümünde inşaat yapılamayacağına dair bazı parseller için tapuda şerh düşüldüğü, bazıları için de noter onayıyla beyanda bulunulduğunu dikkate almamıştır.

“USULSÜZ BİR KREDİ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4 Eylül 2018’de re’sen imar değişikliği yaparak daha önce İBB Meclisi tarafından yeşil alan ve özel spor alanı olarak onaylanan planı bozarak yapılaşmaya açmıştır. 6 Nisan 2022’de imar planları yenilenmiş ve Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilmiştir. Açılan davalar devam ederken 12 Ağustos 2022’de Ziraat Bankası üzerine geçen araziyi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına devretmiştir. İhtiyati tedbir kararlarına rağmen yapılaşma süreci hızlandırılmıştır. Haksız, hukuksuz özel mülkiyete bir saldırı olduğu, Ziraat Bankası gibi bir devlet bankasının alet edildiği usulsüz bir krediye dayanak aranırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilerini kötüye kullanıldığı da söz konusu olmuştur.

“TALİMATLA KREDİNİN SAĞLANDIĞI AŞİKAR”

Bugün partisinin grup önerisi üzerine Genel Kurul’da konuşan Nuhoğlu, şunları söyledi:

Bu alan aynı zamanda Eyüpsultan Belediyesi tarafından Afet anında Acil Toplanma Alanı olarak ilan edilmiş bir yerdir. Bölgenin iklim ve jeolojik şartlarına uygun olarak su taşkınlarını önleyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Konut alanları ile spor alanları ve yeşil alan ayrımı özenle kurgulanmıştır. Bu açıdan bakıldığında bütüncül bir yerleşim planı göze çarpmaktadır. Hatalar peş peşe gelince yapılaşmaya açılmasının çeşitli sakıncaları da göz ardı edilmektedir. Sonuç itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, re’sen imar durumlarını değiştirme ve Rezerv Yapı Alanı ilan etme konusunda, ne yazık ki kanunun verdiği yetkileri kötüye kullanmaktan ve hak sahiplerini mağdur edecek kararlar almaktan çekinmemektedir… Siyasi amaçlar doğrultusunda bütün medyayı kontrol altına alarak, tek sesli yandaş medya oluşturma uğruna, büyük bir yolsuzluk yapıldığı ve şartların uygun olmamasına rağmen, talimatla kredinin sağlandığı aşikardır.

Önergenin bugün görüşülmesi önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.