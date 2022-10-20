Anayasa Mahkemesi'nin 'Sansür Yasası'nı inceleyeceği tarih belli oldu

AKP ve MHP’nin oylarıyla TBMM’den geçen “dezenformasyonla mücadele düzenlemesi”nin hapis cezasını getiren 29’uncu maddesini CHP, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

CHP, 29. maddenin ardından düzenlemenin tamamen iptal edilmesi için de AYM’ye başvuracaklarını açıkladı.

Yüksek Mahkeme, CHP’nin 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini Genel Kurul gündemine aldı.

Genel Kurul, istemlere ilişkin ilk incelemesini 26 Ekim Çarşamba yapacak. Başvuruda eksiklik tespit edilmezse daha sonra belirlenecek bir günde başvuru esastan görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yürürlüğünün durdurulması istemini ilk incelemede karara bağlayabileceği gibi esas incelemesinde de bu konuda karar verebilecek.

29. MADDE NELER GETİRİYOR?

Sansür Yasası’nın 29. Maddesi’ne göre “halkı yanıltıcı bilgi yayma suçu” nedeniyle gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Haklarında dava açılacak kişiler tutuklu yargılanabilecek. Hukukçular, sosyal medya kullanıcılarının haberleri paylaşması nedeniyle hapis riski ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

CHP, "BU BİR STALİN YASASIDIR" DEMİŞTİ

CHP, "Sansür Yasası"nın hapis cezası öngören “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu” ile ilgili maddesinin yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP, Sansür Yasası’nın 29. Maddesinin iptal edilmesini istedi.

"KENDİ YALANLARINI GERÇEK GİBİ SUNMAK YASASIDIR"

AYM’ye başvuru sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şunları söyledi:

"Bu bir Stalin yasasıdır. Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek mahkemenin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum. Bu kanun, Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez, kategori dışında tutar.”