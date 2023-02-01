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  • AKP'li başkan 'Partiyi aile şirketine çevirdiler' diyerek istifa etti. CHP'ye katıldı

AKP'li başkan 'Partiyi aile şirketine çevirdiler' diyerek istifa etti. CHP'ye katıldı

AKP'li belediyede başkanvekili olarak görev yapan Abdullah Tarhan, istifa etmesinin ardından CHP'ye katıldı. Tarhan, "Partiyi aile şirketine çevirdiler" dedi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 20:47
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AKP'li başkan 'Partiyi aile şirketine çevirdiler' diyerek CHP'ye katıldı

AKP'li başkan 'Partiyi aile şirketine çevirdiler' diyerek istifa etti. CHP'ye katıldı
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Batman'ın Hasankeyf Belediyesi'nde Başkanvekili olarak görev yapan eski AKP'li Abdullah Tarhan, “Partiyi aile şirketine çeviriler” diyerek CHP’ye katıldı.

CHP muhtarlar buluşmasında konuşan Tarhan, "Gelen kadrolara işte bu benim kardeşim, bu amcam, bu akrabam, bende en sonunda dayanamayıp bütün gençlerden özür diledim ve istifa ettim.” dedi.

Kürsüde konuşan Tarhan, şunları söyledi:

Batman Hasankeyf Belediye meclis üyesiyim. Altı ay önce Ak Parti’den istifa ettim. Gerek il teşkilatı olsun, gerek ilçe teşkilatı olsun, partiyi aile şirketine çevirdiler. Gelen kadrolara işte bu benim kardeşim, bu amcam, bu akrabam, bende en sonunda dayanamayıp bütün gençlerden özür diledim ve istifa ettim. Şu anda meclis üyesiyim. Tabii ki meydanları onlara bırakmayacağım. Ben bugün tam 50 yıllık belediyeciyim.

Sayın Genel Başkanımın dürüstlüğünü görerek, siyasetini benimseyerek, yanında beraberce çalışmak istedim. Onun için bu kararı verdim. Yüce mevlam, milletimizi ‘tekkeliden ve takunyalının şerrinden korusun inşallah.

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Çomarlar uzak dursun
1.02.2023 21:11
Akp nin kapısından geçeni evime almam.20 yıldan sonra aklı yenimi başına gelmiş. Elhamdülillah eski solcuydum aklım başıma yenimi geldi dedi chp ye geçerken  
 
Nevzat gül
1.02.2023 20:53
Masallah Allah nazardan saklasin ve digerlerine de hidayete ermek nasip eylesin.  
 
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