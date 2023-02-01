Cemal Enginyurt Erdoğan'ın hakkını helal etmediği AKP'li vekillerle ilgili taşı gediğine oturttu

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada toplantılara katılmayan AKP'li vekillere "hakkını helal etmediğini" söylemişti. Demokrat Partili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından bu vekilerle ilgili çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Vekillere uyarılarda bulunan Erdoğan, "Bu, beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama Genel Kurulda eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu, sıradan bir olay değil" diye konuştu.

ENGİNYURT'TAN FLAŞ PAYLAŞIM

Erdoğan'ın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, "Kızma! ayakkabı yalamaktan,

Ferrari ile gezmekten çalışmaya vakitleri yok." dedi.

Enginyurt paylaşımının tamamında şunları söyledi:

"Erdoğan, AKP toplantısına ve Meclis çalışmalarına katılmayanlara,

"Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez. Ve aldığınız maaşlar haramdır. Bunu da böyle bilin"demiş.

Kızma! ayakkabı yalamaktan,

Ferrari ile gezmekten çalışmaya vakitleri yok."