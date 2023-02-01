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  • Cemal Enginyurt Erdoğan'ın hakkını helal etmediği AKP'li vekillerle ilgili taşı gediğine oturttu

Cemal Enginyurt Erdoğan'ın hakkını helal etmediği AKP'li vekillerle ilgili taşı gediğine oturttu

Erdoğan, toplantılara katılmayan AKP'li vekillere serzenişte bulunup, hakkını helal etmediğini söylemişti. Cemal Enginyurt, taşı gediğine oturtan bir tweet attı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 18:48
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Erdoğan hakkını helal etmemişti. Cemal Enginyurt AKP'li vekillerle ilgili tek tweet attı

Cemal Enginyurt Erdoğan'ın hakkını helal etmediği AKP'li vekillerle ilgili taşı gediğine oturttu
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Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada toplantılara katılmayan AKP'li vekillere "hakkını helal etmediğini" söylemişti. Demokrat Partili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından bu vekilerle ilgili çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Vekillere uyarılarda bulunan Erdoğan, "Bu, beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama Genel Kurulda eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu, sıradan bir olay değil" diye konuştu.

ENGİNYURT'TAN FLAŞ PAYLAŞIM

Erdoğan'ın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, "Kızma! ayakkabı yalamaktan,
Ferrari ile gezmekten çalışmaya vakitleri yok." dedi.

Enginyurt paylaşımının tamamında şunları söyledi:

"Erdoğan, AKP  toplantısına ve Meclis çalışmalarına katılmayanlara,
"Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez. Ve aldığınız maaşlar haramdır. Bunu da böyle bilin"demiş.
Kızma! ayakkabı yalamaktan,
Ferrari ile gezmekten çalışmaya vakitleri yok."

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Ey akp mhp ye oy verenler
1.02.2023 19:29
Oy verdiniz milletvekillerine bakın adamlar meclise bile gelmiyorlar 40 milyar maaş alıp bizlerle alay ediyorlar  
 
Sahtekâr
1.02.2023 19:26
Ya erdoğan bırak git işine sanki helal haram düşünüyorsunda duyanda birşey sanacak. Yok hani bilmesek bizi de kandıracaksın. Sarayda işler nasıl senin yaşındakiler ekmek kuyruğunda  
 
1950
1.02.2023 19:22
Müthişsin Cemal, ülkücüler mhp Politbüro’sunun etkisinde kurtulunca, kendini buluyor  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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