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  • Erdoğan kendi partisindeki vekillere çok kızdı: Hakkımı helal etmiyorum

Erdoğan kendi partisindeki vekillere çok kızdı: Hakkımı helal etmiyorum

AKP grubunda yaptığı konuşmada Genel Kurul'da toplantılara katılmayan milletvekillerine sitem eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum...

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:08
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Erdoğan AKP'li vekillerine sert çıktı

Erdoğan kendi partisindeki vekillere çok kızdı: Hakkımı helal etmiyorum
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Muhalefeti eleştirip gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, daha sonra partisinin vekillerine sitem etti.

"BEN DE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Genel Kurul'daki toplantılara katılmayan vekillere sert çıkan Erdoğan, "Burada üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum; grubumuzun maalesef Genel Kurul'da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzdü.

"MİLLET KENDİ KASASINDAN MAAŞ VERİYOR"

Bu millet kendi kasasından maaşı veriyor ve bu maaşla, milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Genel Kurul'da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa bu millet hakkını sizlere helal etmez. Kim gelmediyse ben de hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil." dedi.

"ALDIĞINIZ MAAŞLAR HARAMDIR"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğer milletvekili olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Aldığınız maaşlar haramdır, bunu da böyle bilin..."

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Vatan
1.02.2023 15:28
Avrupa ülkeleri birer birer konsolosluklarını ülkemizde kapatmaya başladı.Bu ne anlama geliyor ,bunu düşünen oldumu,bu ülke nereye gidiyor  
 
Soysuz bilir
1.02.2023 15:24
Senin hakkın var mı bu millette sarayda oturuyorsun senin yaşındakiler ekmek kuyruğunda nasıl bir düzen Allahım  
 
Çetin orak TC vatandaşI
1.02.2023 15:23
Onlara iki yıl maaş vermeyeceksin.ekonomi şahlanır. Düzelir.askeri üçrette 20.000 tl olur meclis ve hükümet biraz tasarruf etse..kişi bşı milli gelir üç katı olur. Boşa maaş alan çççoooookkkkk  
 
TÜM YORUMLAR (45)
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