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AKP’de aday adaylarıyla görüşecek isimler belli oldu. Odatv il il açıkladı

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken partilerde adaylık heyecanı devam ediyor. AKP'de milletvekili aday adaylığına 6 bini aşkın kişi başvuru yaptı. Odatv AKP'de adaylarla mülakat yapacak isimlerin listesini açıkladı…

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 21:35
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AKP’de aday adaylarıyla mülakat yapacak isimler belli oldu

AKP’de aday adaylarıyla görüşecek isimler belli oldu. Odatv il il açıkladı
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14 Mayıs 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. 

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı.

İŞTE AKP’DE ADAYLARLA GÖRÜŞECEK İSİMLER

Odatv’nin haberine göre AKP'de adaylarla mülakat yapacak isimlerin listesi belli oldu.

Listeye göre Büyükşehirler çıkarıldığında en çok başvuru Şanlıurfa'dan.

Tunceli'den ise sadece iki aday adayı var. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta 141 aday adayının olduğu görüldü. Trakya bölgesinde ise aday adayı başvurularının azlığı dikkat çekti.

İşte o liste:

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