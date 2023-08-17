17 Ağustos depreminin 24. yılında, Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ezber bozan İstanbul depremi tahmini

17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin 24. yıl dönümünde deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

17 Ağustos depreminin 24. yılında, Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ezber bozan İstanbul depremi tahmini

Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos depremi, bugün 24. yıl dönümünde anılıyor. Marmara Bölgesi’nde meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki deprem, 18 binden fazla insanın ölümüne ve yüz binlerce insanın evsiz kalmasına neden oldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Bölgesi’nin halen 1999 depreminin etkisinde olduğunu ve olası İstanbul depremi için 2045 yılını işaret etti.

Marmara Bölgesi’nde büyük yıkım

17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan deprem, Marmara Bölgesi’nin yanı sıra İzmir, Ankara gibi illerde de hissedildi. Deprem, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova başta olmak üzere birçok ilde büyük hasara yol açtı. Resmi rakamlara göre depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi. Türkiye korkuyla yaşadığı 45 saniyeyi unutmadı. Yaşanan acılar, kaybedilen canlar yüreklerden silinmedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan İstanbul depremi tahmini

17 Ağustos’un yıl dönümünde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Marmara halen 1999 M7,5’luk depreminin yorgunluğunda. Kuzey kolu kırması için gereken 6 milyarlık giga tonluk gücü toplamadan deprem yapamaz” dedi. Bir sosyal medya kullanıcısının Marmara’nın bu gücü toplamasının ne kadar zaman alacağına yönelik sorusuna da yanıt veren Ercan, “2045’ten önce değil” yanıtını verdi. Prof. Dr. Ahmet Ercan bir başka paylaşımında ise “Marmara’da son 2000 yılda beklenen deprem hiçbir durumda beklenen yıldan önce olmamış, ancak 75 ile 200 yıl gecikmiş” ifadelerini kullandı.

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