AKP'li belediye cami alanını ranta kurban etti

OĞUZ OK | YENİÇAĞ

Atatürk Olimpiyat Stadı’nın bir kilometre kuzeyinde bulunan, yaklaşık 100 bin metrekarelik arazinin imar planları değiştirildi.



Başakşehir Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği ile okul, sağlık tesisi ve cami alanı olarak ayrılmış olan arazinin önemli bir kısmı konut alanına alındı. Okul, sağlık tesisi ve cami ise, önceki planlarda konut alanı olarak ayrılmış olan araziye kaydırıldı.





KONUT İNŞAATI İÇİN CAZİP ALAN

Yer değiştirmenin, plan değişikliği raporunda donatı alanlarına erişimi kolaylaştırmak şeklinde açıklanmış olmakla birlikte ilk, orta ve lise alanı olarak ayrılmış olan arazi, çevresine göre daha yüksek bir konuma sahipti. Yüksek konuma sahip arazi konut inşaatı yapımı için daha cazip geldi.







CAMİ ALANI KÜÇÜLTÜLDÜ VE KAYDIRILDI

Başakşehir Belediyesi’nin yaptığı plan değişikliği ile eğitim alanlarıyla konut alanının yeri değiştirilmekle birlikte arazi miktarları aynen korundu. Ancak cami alanı için aynı şeyi söylemek mümkün değil.



Yürürlükteki plana göre cami için 5 bin 551 metrekarelik arazi ayrılmıştı. Yeni planda ise cami için 2 bin 491 metrekarelik arazi tahsis edildi. Ayrıca caminin yeri de, eski yerine göre yaklaşık 400 metre kuzey batıya kaydırıldı.







KONUT ALANINA 10 KATLI İNŞAATLAR YAPILABİLECEK

Başakşehir Belediyesi 2018 yılında, plan değişikliğine konu parseli de kapsayan 5 parsel için belediye meclisinden satış yetkisi almıştı. Çevre Bakanlığı’nın “re’sen” onayladığı, Başakşehir Belediyesi’ne ait plan değişikliği, itirazlar için bir ay süreyle askıda kalacak.



Konut için ayrılan 36 bin 377 metrekarelik araziye 10 katlı inşaatlar yapılabilecek. Toplam inşaat alanı ise 54 bin 566 metrekare olacak.











