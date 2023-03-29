AKP'li belediye depremzedeler enkaz altındayken ihale düzenlemiş

AKP'li belediye, yüzlerce kişi enkaz altında yardım beklerken sokak hayvanlarının toplatılması için ihale düzenlemiş.

İlerihaber'den Ersan Kınık'ın haberine göre Maraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Antep, yüz binlerce yurttaşın evsiz kaldığı, on binlerce yurttaşın da hayatını kaybettiği depremlerden en fazla etkilenen kentlerden oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ise depremzedeler enkaz altında yardım beklerken “sokak hayvanlarının toplatılması için” ihale düzenlediği ortaya çıktı.

DEPREM BİLE İHALEDEN VAZGEÇİREMEDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 28 Aralık 2022’de “sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması” adıyla ihale düzenleyeceğini duyurmuştu. Çok sayıda şehirde ihaleler depremler nedeniyle iptal edilirken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ihaleyi düzenlemekten vazgeçmedi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre; belediye 6 Şubat günü depremden yaklaşık 11 saat sonra sokak hayvanlarının toplanması için verilen teklifleri aldı.

İhaleye verilen tekliflerin, yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğuna karar veren belediye, 14 Şubat’ta ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.

İLK DEĞİL!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin deprem günü düzenlediği ilk ihale bu değil. İdare, ayrıca 2023 yılı için kereste, ahşap, nalburiye ve yalıtım malzemeleri alımı için de bir ihale düzenledi. Bu ihale de tekliflerin, belediye tarafından ayrılan ödeneğin çok üzerinde olması nedeniyle iptal edildi.

Belediyenin, bu ihaleden yarım saat önce de Ramazan ihalesi düzenlediği ortaya çıkmıştı. Birgün’den Mustafa Bildircin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, “Ramazan iftar yemekleri hazırlanması ve dağıtılması” için ihale düzenlediğini ve bu ihale kapsamında Merve Global isimli şirket ile 5,5 milyon liralık sözleşme imzaladığını ortaya çıkarmıştı.