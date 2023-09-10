AKP’li belediye geri adım attı mahalleli kazandı. Deprem toplanma alanı ihalesi iptal edildi

AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin park ve deprem toplanma alanı olan 2 bin 800 m2'lik alana akaryakıt istasyonu yapmak için düzenleyeceği ihale iptal edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP’li belediye geri adım attı mahalleli kazandı. Deprem toplanma alanı ihalesi iptal edildi

AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin park ve deprem toplanma alanını akaryakıt istasyonuna dönüştürmek için düzenleyeceği ihale, 3 gün kala iptal edildi. Çevre halkı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ihale kararını protesto etmişti.

Çekmeköy Belediyesi’nin hazırladığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın onayladığı plan ile Üsküdar-Şile Otoyolu'nun kenarındaki 13 yıllık, "Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı" akaryakıt istasyonuna dönüştürülecekti.

akaryakit-istasyonu.webp

Çekmeköy Belediyesi'nin akaryakıt istasyonunun bedelini aylık 280 bin TL olarak belirlediği ihale, 12 Eylül 2023 tarihinde yapılacaktı. İhale ile parkın ortasına, yaklaşık 34 milyon TL’ye benzin istasyonu yapılması planlanıyordu.

Belediye, 16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla söz konusu parka yapılacak olan benzin istasyonunun işletilmesi işini ihale ile 25 yıllığına aylık 280 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleyle kiraya çıkarmıştı.

Çevre halkının ihaleyi protesto etmesiyle olay kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beraberindeki partililerle bölgeye giderek protestolara katılmıştı.

kaftancioglu.jpg

3 GÜN KALA İPTAL EDİLDİ

Çekmeköy Belediyesi, 9 Eylül tarihinde X (Twitter) hesabı üzerinden akaryakıt istasyonu ihalesiyle ilgili duyuru yayınladı. Duyuruda belediye, 12 Eylül'de yapılması planlanan ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

223 Sayılı Encümen Kararıyla 12/09/2023 tarihinde yapılacak olan; Mülkiyeti Çekmeköy Belediye Başkanlığına ait Mimar Sinan Mahallesi 4122 parsel sayılı, 2.807,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine projeye uygun akaryakıt tesisinin yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili intifa hakkının kullandırılması işi ihalesi iptal edilmiştir.

Çekmeköy Belediyesi, Resmi Gazete'ye verdiği ilanla söz konusu parka yapılacak olan benzin istasyonunun işletilmesi işini ihale ile 25 yıllığına kiraya verecek.

cekmekoy.jpg

CANAN KAFTANCIOĞLU KUTLADI

Bölgeyi ziyaret ederek çevre halkıyla beraber ihaleye karşı çıkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ihalenin iptaline ilişkin X (Twitter) hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Belediyenin paylaşımın alıntılayan Kaftancıoğlu, ihaleye karşı çıkan vatandaşları kutladı. Kaftancıoğlu, "Başardınız çocuklar… Parkınıza sahip çıktınız, kutluyorum" dedi.

kaftancioglu-tweet.jpg

İlgili Haberler
Belediyelerin bütçelerine AKP'li ayarı: CHP'li Belediyenin bütçe talebi kabul edilmedi
Borç batağındaki AKP'li Belediye çırpınıyor.
AKP'li belediyeler tasarrufu unuttu. Kiraya servet ödediler
AKP'li belediyeler tasarrufu unuttu. Kiraya servet ödediler
AKP'li belediye rant uğruna parkı benzin istasyonu yapacak
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifinin malzemeleri neler?
Taksi ‘kıl payı’ kurtuldu. Raybüs geçerken bariyerler kapandı Güncel
Taksi ‘kıl payı’ kurtuldu. Raybüs geçerken bariyerler kapandı
Omlet nasıl yapılır? Omlet tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Omlet nasıl yapılır? Omlet tarifinin malzemeleri neler?
Yeni evlenecek herkesi ilgilendiriyor. Yargıtay'dan emsal 'düğün' kararı Güncel
Yeni evlenecek herkesi ilgilendiriyor. Yargıtay'dan emsal 'düğün' kararı
Koronavirüs pirola varyantı nedir? Covid 19 pirola varyantı belirtileri neler? Keşfet
Koronavirüs pirola varyantı nedir? Covid 19 pirola varyantı belirtileri neler?
Talisca nargile içerken görüntülendi. Sosyal medyada gündem oldu Spor
Talisca nargile içerken görüntülendi. Sosyal medyada gündem oldu
Büyük beden mankenden üst düzey markalara ağır eleştiri. Kapadokya'yı milyonlara tanıtmıştı Magazin
Büyük beden mankenden üst düzey markalara ağır eleştiri. Kapadokya'yı milyonlara tanıtmıştı