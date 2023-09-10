AKP’li belediye geri adım attı mahalleli kazandı. Deprem toplanma alanı ihalesi iptal edildi

AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin park ve deprem toplanma alanını akaryakıt istasyonuna dönüştürmek için düzenleyeceği ihale, 3 gün kala iptal edildi. Çevre halkı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ihale kararını protesto etmişti.

Çekmeköy Belediyesi’nin hazırladığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın onayladığı plan ile Üsküdar-Şile Otoyolu'nun kenarındaki 13 yıllık, "Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı" akaryakıt istasyonuna dönüştürülecekti.

Çekmeköy Belediyesi'nin akaryakıt istasyonunun bedelini aylık 280 bin TL olarak belirlediği ihale, 12 Eylül 2023 tarihinde yapılacaktı. İhale ile parkın ortasına, yaklaşık 34 milyon TL’ye benzin istasyonu yapılması planlanıyordu.

Belediye, 16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla söz konusu parka yapılacak olan benzin istasyonunun işletilmesi işini ihale ile 25 yıllığına aylık 280 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleyle kiraya çıkarmıştı.

Çevre halkının ihaleyi protesto etmesiyle olay kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beraberindeki partililerle bölgeye giderek protestolara katılmıştı.

3 GÜN KALA İPTAL EDİLDİ

Çekmeköy Belediyesi, 9 Eylül tarihinde X (Twitter) hesabı üzerinden akaryakıt istasyonu ihalesiyle ilgili duyuru yayınladı. Duyuruda belediye, 12 Eylül'de yapılması planlanan ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

223 Sayılı Encümen Kararıyla 12/09/2023 tarihinde yapılacak olan; Mülkiyeti Çekmeköy Belediye Başkanlığına ait Mimar Sinan Mahallesi 4122 parsel sayılı, 2.807,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine projeye uygun akaryakıt tesisinin yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili intifa hakkının kullandırılması işi ihalesi iptal edilmiştir.

Çekmeköy Belediyesi, Resmi Gazete'ye verdiği ilanla söz konusu parka yapılacak olan benzin istasyonunun işletilmesi işini ihale ile 25 yıllığına kiraya verecek.

CANAN KAFTANCIOĞLU KUTLADI

Bölgeyi ziyaret ederek çevre halkıyla beraber ihaleye karşı çıkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ihalenin iptaline ilişkin X (Twitter) hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Belediyenin paylaşımın alıntılayan Kaftancıoğlu, ihaleye karşı çıkan vatandaşları kutladı. Kaftancıoğlu, "Başardınız çocuklar… Parkınıza sahip çıktınız, kutluyorum" dedi.