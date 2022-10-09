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AKP’li Belediye içki satmak için verilen belgenin ücretini 42 kat artırdı

AKP’li Sancaktepe Belediyesi'nin tekel bayileri ile içki satan marketlere 2021’de 3.500 TL’ye verdiği belgenin ücretini 150 bin TL’ye kadar çıkardığı bildirildi. 

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 09:28
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AKP’li Belediye tekel bayileri ve içki satmak için marketlere verilen belgenin ücretine fahiş zam yaptı

AKP’li Belediye içki satmak için verilen belgenin ücretini 42 kat artırdı
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AKP’li Sancaktepe Belediyesi, içki satmak isteyen zincir marketler ile içki satışı yapmak isteyen eğlence mekanlarının belediyeden alması gereken 'mesafe uygunluk yazısı' ücretine 'fahiş zam' yaptı. 

BirGün'den İsmail ARI'nın haberine göre, İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi skandal uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. AKP'li bakanlar "kimsenin yaşam tarzına karışmadıklarını" iddia etse de AKP’li Sancaktepe Belediyesi, ilçede alkol satışına engel olmak için tepki çeken bir karara imza attı.

Sancaktepe Belediyesi’nin ekim ayı Belediye Meclisi toplantısında, tekel bayi açmak isteyenler, içki satmak isteyen zincir marketler ile içki satışı yapmak isteyen eğlence mekanlarının belediyeden alması gereken “mesafe uygunluk yazısı” ücretine fahiş zam yapıldı.

Sancaktepe Belediyesi, tekel bayileri, içki satışı yapmak isteyen zincir marketler ve eğlence mekanlarının almak zorunda olduğu mesafe uygunluk yazısının 2023 yılı fiyat tarifesini belirledi. 2021’de 3 bin 500 TL olan mesafe uygunluk yazısı ücreti zincir marketler için 150 bin TL’ye çıkarıldı. Belediye, sözkonusu belgenin ücretini tekel bayileri için de 2021’de 3 bin 500 TL iken 2023 yılından 100 bin TL’ye çıkarmak istedi. CHP’li Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin itirazlarının ardından bu bedel 50 bin TL’ye düşürülebildi.

'CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ' ÜCRETİ 7 BİN 500 TL’DEN 100 BİN TL’YE ÇIKARILMAK İSTENDİ

Sancaktepe Belediyesi, içki satan ve canlı müzik yapmak isteyen mekanların belediyeden alması gereken “canlı müzik izin belgesi” ücretini de 7 bin 500 TL’den 100 bin TL’ye çıkarmak istedi. İtirazların ardından bu belgenin ücreti de 15 bin TL olarak belirlendi. Böylece “canlı müzik izin belgesine” de yüzde 100 zam yapılmış oldu.

İçki satışı yapan eğlence mekanları için de 2021 yılında mesafe uygunluk yazısı ücreti 3 bin 500 TL iken 2022’de 60 bin TL’ye çıkarılmıştı. Belediye 2023 yılı için belgenin ücretini 150 bin TL’ye çıkarmak istese de itirazların ardından geri adım attı ve zam yapmayarak 60 bin TL’de tuttu.

AKP’li belediye sadece mesafe uygunluk yazısı ücretine zam yapmakla yetinmedi, içki satışı yapılan yerlerin ruhsat ücretlerine de büyük oranda zam yaptı. Tekel bayi açmak isteyenlerden 2022’de metrekare başına 600 TL alan belediye, 2023 yılı için bu ücrete yüzde 60 zam yaparak 960 TL’ye çıkardı. Yani 70 metrekare büyüklüğünde bir tekel bayi açmak isteyen yurttaş belediyeye 67 bin 200 TL ödemek zorunda.

İçki satışı yapacak zincir marketler için de 2022’de ruhsat bedeli metrekare başına 75 TL olarak belirlenmişti. Bu ücret yüzde 200’lük bir artışla 225 TL’ye çıkarıldı. Bar, pavyon, gece kulübü gibi içki satışı yapan tüm eğlence mekanlarının ruhsat bedeli metrekare başına 65 TL iken 2023’te bu oran 150 TL’ye yükseltildi.

BirGün, AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye ulaşarak mesafe uygunluk belgesi ücretine yapılan fahiş artışları sordu. AKP’li Döğücü sorularımıza “Hazırladığınız haber, evet Belediye Meclisi’nden geçti. Sizi bu niye ilgilendiriyor? Bu bizim meclisimizin aldığı bir karar” diye yanıt verdi.

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