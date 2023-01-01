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  • AKP’li belediye kaçak yapılara göz yumuyor. Hiranur Vakfı'na da ses çıkarmamışlardı

AKP’li belediye kaçak yapılara göz yumuyor. Hiranur Vakfı'na da ses çıkarmamışlardı

Türkiye’yi sarsan cinsel istismar skandalıyla gündem olan Hiranur Vakfı’nın kaçak yapılarına işlem yapmayan AKP’li Sancaktepe Belediyesi, ilçedeki birçok kaçak yapıya da göz yumuyor. Park, okul ve yeşil alanlardaki yapılar yıkılmıyor.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 12:59
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Sancaktepe Belediyesi birçok kaçak yapıya göz yumuyor. Cinsel istismar skandalıyla gündem olan Hiranur Vakfı’na da ses çıkarmamışlardı

AKP’li belediye kaçak yapılara göz yumuyor. Hiranur Vakfı'na da ses çıkarmamışlardı
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken ‘evlendirdiğinin’ ortaya çıkması gündemdeki yerini koruyor. İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi, ilçede adeta pıtrak gibi çoğalan kaçak yapılara göz yumuyor.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Tuncay Saraç, Ercan Metin ve Muzaffer Erdoğan ile İyi Partili Halil Gülyaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Sancaktepe Belediyesi Başkanı AKP’li Şeyma Döğücü’nün “görevi kötüye kullana, mühürlenmiş kaçak inşaata göz yumma ve kaçak yapıya işlem yapmama” suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılanması için suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Sancaktepe Belediyesi’nin Eyüpsultan Mahallesi’nde bulunan üç ayrı arazideki kaçak yapılara işlem yapmadığı ifade edildi. İmar planlarına park, okul ile yeşil alan olarak işlenen ve üzerine kaçak yapıların inşa edildiği araziler şu şekilde:

• Bir kısmı teknik öğretim tesis alanı olan araziye kaçak inşaat yapıldığı belirtildi. Kaçak yapıya ilişkin belediye meclisi üyelerinin soru önergelerinin ise cevapsız bırakıldığı ifade edildi.

• Sosyal kültürel tesis alanı ve sağlık tesisi alanı olarak imar planlarına işlenen bir başka arazideki kaçak yapıya da AKP’li belediye yine işlem yapmadı. Araziye bir firmanın depo inşa ettiği belirlendi. Deponun mühürlenmesine rağmen, mührün kırılarak deponun kullanıldığı öğrenildi.

• Aynı mahalledeki bir başka arazi de imar planlarına yeşil alan ve park alanı olarak işlenmesine rağmen, kaçak inşaat yapıldı. Arazinin üzerine depo yapıldı. Bu kaçak yapıyla da ilgili meclis üyelerinin tüm soruları yanıtsız bırakıldı.

HİRANUR VAKFI’NIN YAPILARI DA YIKILMADI

BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken ‘evlendirdiği’ skandalının ardından AKP’li Sancaktepe Belediyesi yetkililerinin vakfın kaçak yapılarına göz yumduğu belirlenmişti. Geçen günlerde de cinsel istismar skandalıyla gündem olan Hiranur Vakfı’nın İstanbul Sancaktepe’deki kaçak yapılarına göz yuman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) uyarılarına rağmen işlem yapmayan ve evrakları gizleyen AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hakkında belediye meclisi üyeleri suç duyurusunda bulunmuştu.

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1950
1.01.2023 13:08
Hiranur ortaya çıktı, yoksa hepsi Hiranur’dur, aynı kafa hepsi  
 
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