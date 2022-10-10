AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam

BESAŞ, dar gelirli vatandaşın 400 gram ekmeğini 4 liradan 4,75 liraya yükseltti. BESAŞ, yılbaşından bu yana 2 liradan satılan 400 gram ekmeğin fiyatını Ocak ayında 2.75 liraya, Mart ayında 3 liraya, Temmuz ayında da 4 liraya yükseltmişti.

BESAŞ, yapılan son zamla yıl içerisinde ekmeğin fiyatını 4 kez artırarak yüzde 137,5 zam yapmış oldu.