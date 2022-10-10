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AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, dar gelirli vatandaşın çokça tercih ettiği belediye ekmeğine zam yaptı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 23:11
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AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam

AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
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BESAŞ, dar gelirli vatandaşın 400 gram ekmeğini 4 liradan 4,75 liraya yükseltti. BESAŞ, yılbaşından bu yana 2 liradan satılan 400 gram ekmeğin fiyatını Ocak ayında 2.75 liraya, Mart ayında 3 liraya, Temmuz ayında da 4 liraya yükseltmişti.

BESAŞ, yapılan son zamla yıl içerisinde ekmeğin fiyatını 4 kez artırarak yüzde 137,5 zam yapmış oldu.

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