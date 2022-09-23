Yılmaz Morgül ilginç kostümüyle sahneye çıktı. Doğaya dikkat çekmek için ağaç adam oldu

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, bir ödül treninde doğaya dikkat çekmek için 'ağaç adam' oldu.

Ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla sahneye çıkan Morgül tüm davetlileri de şaşırttı.

"DOĞA OLMADAN NEFES ALAMAYIZ"

İlginç kostümüyle sahneye çıkan Morgül, şöyle konuştu: "Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı. Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik. Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız"

