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  • Yılmaz Morgül ilginç kostümüyle sahneye çıktı. Doğaya dikkat çekmek için ağaç adam oldu

Yılmaz Morgül ilginç kostümüyle sahneye çıktı. Doğaya dikkat çekmek için ağaç adam oldu

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Yılmaz Morgül katıldığı bir ödül töreninde doğaya dikkat çekmek için sıra dışı kostümüyle sahneye çıktı. 

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:49
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Doğaya dikkat çekmek için ağaç adam oldu! Yılmaz Morgül ilginç kostümüyle sahneye çıktı

Yılmaz Morgül ilginç kostümüyle sahneye çıktı. Doğaya dikkat çekmek için ağaç adam oldu
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Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, bir ödül treninde doğaya dikkat çekmek için 'ağaç adam' oldu.

Ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla sahneye çıkan Morgül tüm davetlileri de şaşırttı.

"DOĞA OLMADAN NEFES ALAMAYIZ"

İlginç kostümüyle sahneye çıkan Morgül, şöyle konuştu: "Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı. Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik. Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız" 
 

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