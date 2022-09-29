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  • Türkiye 4 doktor kaybetti Norveç ise 4 kasiyer kazandı tweetinde gerçek bambaşka çıktı

Türkiye 4 doktor kaybetti Norveç ise 4 kasiyer kazandı tweetinde gerçek bambaşka çıktı

“Türkiye dört doktor kaybetti Norveç ise dört kasiyer kazandı” açıklamasıyla atılan tweetin sağlık çalışanlarının çektikleri acılara dikkat çekmek için ironi amaçlı atıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 09:43
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Sosyal medyada tekrar gündem oldu. Türkiye 4 doktor kaybetti Norveç ise 4 kasiyer kazandı tweetinde gerçek bambaşka çıktı

Türkiye 4 doktor kaybetti Norveç ise 4 kasiyer kazandı tweetinde gerçek bambaşka çıktı
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Bu sene başında çekilen fotoğraf tekrar gündem oldu. @teyrebiper isimli kullanıcının 30 Ocak 2022’de “Türkiye dört doktor kaybetti Norveç ise dört kasiyer kazandı” açıklamasıyla tweet atması üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı tweetin gerçek olduğunu düşündü.

Çok sayıda kişi de tweeti Retweet yaptı. Gelen tepkiler üzerine @teyrebiper, görseldeki dört kişinin Türkiye’de doktorluk yapacağını, tweetin sağlık çalışanlarının çektikleri acılara dikkat çekmek için ironi amaçlı atıldığını söyledi. 

Ayrıca @teyrebiper’in profilinde “bu hesaptaki her şey hayal ürünüdür” notu yer alıyor.

Kullanıcının Türkiye’den gittiklerini iddia ettiği görseli paylaştıktan bir gün sonra, Mardin konumundan tweet attığı fark edildi. 

Kullanıcı, fotoğraftaki dört kişinin de henüz doktor olmadığını, tıp fakültesi öğrencisi olduklarını söyledi. Ayrıca fotoğraf öğrenciler ara tatil için memleketlerine giderken 30 Ocak 2022’de çekilmiş. 

Son yıllarda çok sayıda doktor Türkiye'den farklı ülkelerde çalışmak için göç etti. Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre, özellikle son üç yılda yurtdışına taşınmak isteyen doktor sayısında büyük artış var. Son 10 yılda toplam 4 bin 891 genç doktor Türkiye’den yurtdışına göçtü.

Sağlık çalışanlarının göç etmesindeki temel sebepler arasında Türkiye’deki fazla çalışma saatleri, düşük ücret ve sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin başta geldiği ifade ediliyor.

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Ali
29.09.2022 10:12
Giden gitsin ya . Sıktı attık. Kimsenin gidip gitmemesinden yana sıkıntısı yok  
 
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