Türkiye 4 doktor kaybetti Norveç ise 4 kasiyer kazandı tweetinde gerçek bambaşka çıktı

Bu sene başında çekilen fotoğraf tekrar gündem oldu. @teyrebiper isimli kullanıcının 30 Ocak 2022’de “Türkiye dört doktor kaybetti Norveç ise dört kasiyer kazandı” açıklamasıyla tweet atması üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı tweetin gerçek olduğunu düşündü.

Çok sayıda kişi de tweeti Retweet yaptı. Gelen tepkiler üzerine @teyrebiper, görseldeki dört kişinin Türkiye’de doktorluk yapacağını, tweetin sağlık çalışanlarının çektikleri acılara dikkat çekmek için ironi amaçlı atıldığını söyledi.

Ayrıca @teyrebiper’in profilinde “bu hesaptaki her şey hayal ürünüdür” notu yer alıyor.

Kullanıcının Türkiye’den gittiklerini iddia ettiği görseli paylaştıktan bir gün sonra, Mardin konumundan tweet attığı fark edildi.

Kullanıcı, fotoğraftaki dört kişinin de henüz doktor olmadığını, tıp fakültesi öğrencisi olduklarını söyledi. Ayrıca fotoğraf öğrenciler ara tatil için memleketlerine giderken 30 Ocak 2022’de çekilmiş.

Son yıllarda çok sayıda doktor Türkiye'den farklı ülkelerde çalışmak için göç etti. Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre, özellikle son üç yılda yurtdışına taşınmak isteyen doktor sayısında büyük artış var. Son 10 yılda toplam 4 bin 891 genç doktor Türkiye’den yurtdışına göçtü.

Sağlık çalışanlarının göç etmesindeki temel sebepler arasında Türkiye’deki fazla çalışma saatleri, düşük ücret ve sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin başta geldiği ifade ediliyor.