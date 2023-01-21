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Oyun ihalesi AKP’li isme kaldı. Dev ihalede rakipsiz bırakıldı

İzmir Valiliği’nin oyun grubu ihalesi, AKP İzmir Gençlik Kolları'ndan Tuğrul Mustafa Turğut’un şirketine verildi. İhale rakipsiz bırakılırken şirket ile valilik arasında 1,3 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:40
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AKP’li genç rakipsiz girdiği park ihalesini aldı

Oyun ihalesi AKP’li isme kaldı. Dev ihalede rakipsiz bırakıldı
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BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, İzmir Valiliği, 6 Ekim 2022 tarihinde, “Menemen İlçesi Muhtelif Mahallelerinde Bulunan Parklara Oyun Grubu Alınması” ihalesi düzenledi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı idaresinde gerçekleştirilen ihalede yaklaşık maliyet, 1 milyon 601 bin 292 TL olarak belirlendi. İhale ile ilgilenen beş şirket, teknik şartnameyi inceledi.

Menemen’in 20 farklı mahallesindeki 20 çocuk parkına oyun grubu alınması işini kapsayan ihaleye yalnızca iki şirket teklif verdi. İhale komisyonu, tekliflerden birini geçersiz kıldı. Teklif sayısı bire düştü.

İHALEYE RAKİPSİZ GİRDİ

26 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan sonuç ilanı, ihalenin AKP’li bir ismin şirketine verildiğini ortaya koydu. Sonuç ilanına göre, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile ihaledeki tek geçerli teklifin sahibi İzpark Kent Ekipmanları Limited Şirketi arasında 15 Aralık’ta sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli, 1 milyon 329 bin TL olarak açıklandı. İhale kapsamında 15 Aralık 2022 tarihinde başlayan işlerin, 12 Şubat 2023 tarihine kadar tamamlanacağı belirtildi.

Turğut daha önce de Beykoz Belediyesi’nin “Oyun grupları” ihalesini almıştı. Ancak Kamu İhale Kurulu (KİK) ihaleyi bozmuştu. KİK'in kararında şöyle denilmişti:

"Şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir."

Turğut ayrıca AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin 1.9 milyonluk oyun grubu ihalesini de almıştı. Şirket ile belediye arasında 26 Aralık 2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştı.

GENÇLİK KOLLARINDA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPIYOR


Şirketin sahibi Tuğrul Mustafa Turğut’un, 2018-2019 döneminde AKP İzmir Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı öğrenildi. Halen AKP'de siyaset yapan Turğut’un, 2019 yılından itibaren de AKP İzmir Gençlik Kolları’nın, Ekonomi ve Mali İşler Başkanlığı görevini yürüttüğü bildirildi. AKP Gençlik Kolları’nın internet sitesinde yer alan biyografiler bölümüne Turğut hakkında, “Çocuk oyun parkı sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu üyesi” diye yazıldı.

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21.01.2023 15:49
Devlet malı yemeyip, Domuz mu olsunlar??  
 
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