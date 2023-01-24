Organik tarım için ihaleye çıkarılan araziye patlayıcı fabrikası yapılacak

Türkiye’nin değerli tarım alanlarının amaç dışı kullanımı için yapılan mevzuatı atlama girişimlerinin son örneği Kayseri’de yaşandı.

Artı Gerçek'ten Atakan Sönmez'in haberine göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Aşağıbeyçayır ile Eğrisöğüt Mahalleleri arasında Erciyes Patlayıcı Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından “Patlayıcı Madde (Kapsüle Duyarlı Emülsiyon, Anfo, Ağır Anfo, Kapsül Üretim ve Montaj) Üretim ve Depolama Tesisi” yapılması için süreç başlatıldı.

ŞARTNAMEDE 'KONUT, ENERJİ VE TURİZM HARİÇ' İBARESİ VAR

2 Şubat 2022 tarihinde, Aşağıbeyçayır Mahallesi 115 Ada 27 Parsel ve Eğrisöğüt Mahallesi 116 Ada 10 Parsel adresinin satışı ile ilgili ihale yapıldı.

İhalede arazinin “Konut, enerji ve turizm hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal ve kültürel vb. sabit ve kalıcı tesis” olarak kullanılacağı şartnamede yer aldı.

Ancak, bölge halkı Eğrisögüt Köyü İle Aşağı Beyçayır Köyü arasına dinamit fabrikası yapılması yönünde ÇED başvurusu yapıldığını, 31 Ocak tarihinde ÇED bilgilendirme toplantısının yapılacağı ilan edilince öğrendi.

Eğrisöğüt köyüne 955 metre, Aşağıbeyçayır köyüne ise yaklaşık 3.5 kilometre mesafedeki alana yapılacak olan patlayıcı fabrikası, her iki köyde yaşayan vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

Sosyal medyada da ihalenin iptal edilmesi için kampanyalar başlatıldı.

"KÖYÜMÜZ ORMAN KÖYÜ"

Kayseri Karaçay Kültür ve Dayanışma Derneği de konuya dair açıklama yaptı.

Dernek başkanı Harun Özkan imzası ile yapılan açıklamada, dinamit fabrikasında birçok kimyasalın kullanılacağı açıklandı ve bu kimyasalların havayı, toprağı, çevreyi kirleteceğine dikkat çekildi.

Ayrıca geçmişte birçok şehirde meydana gelen ve ciddi can ve mal kaybına neden olan patlama olaylarının da endişeleri artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, “Köyümüz orman köyüdür. 20 yıl kadar önce orman köyü yapılma aşamasında ağaçlandırılması için köylülerimiz meralarını ve tarlalarını devlete vermiştir. Bu nedenlerle köyümüzün merası olarak ihale yapılan yer dışında geniş bir alan kalmamıştır. Bu alan gerek bizim köyümüzce gerekse komşu köyümüz olan Aşağıbeyçayır köyünce de kullanılmaktadır. Meranın ortadan kalkması sonucunda hayvanların otlak alanı yok olacak, gelişmekte olan hayvancılık ortadan kalkacaktır” denildi.

KÖYÜN İÇME SUYUNA MESAFESİ 200 METRE

Yapılması planlanan patlayıcı fabrikasının, bölgede son yıllarda artan arıcılık faaliyetini ortadan kaldıracağı, organik bal, meyve ve sebze üretiminin yapılamayacağı da belirtildi.

Özkan, “Yapılması planlanan tesis köy içme suyu kaynağına 200 metre mesafede olup, tüm köy halkı zehirlenecektir” dedi.

“ATIKLAR ZAMANTI IRMAĞI'NI KİRLETECEK"

Planlanan tesisin ekim alanlarının hemen yanında olması da bir başka risk.

1770 rakımlı köyde kurulacak olan patlayıcı madde fabrikasının kurulması halinde bölgenin temiz havası ve doğasını da bozacağını ifade eden Harun Özkan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kod olarak daha düşük seviyede olan Zamantı Irmağı'na atıklar karışacak, sulama ve balık yetiştirmede kullanılan ırmak zehir saçacaktır.”

"HALK YANILTILDI"

İhale ilanında irtifak hakkı amacı olarak “Konut, enerji ve turizm hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal ve kültürel vb. sabit ve kalıcı tesis” iken ÇED başvurusunda patlayıcı madde imalat tesisi kurulacağının ortaya çıkması da tepki çekti.

Özkan, “Bu husus ihaleye ve yasaya aykırı olup ihalede organik tarım kelimesi gibi halkı cezbedecek konular yazdığı halde patlayıcı madde imalatına dönüştürülmesi kötü niyetli olup devletin ve halkın yanıltılmasıdır. Bitki örtüsü bozulacak, hayvan popülasyonu yok olacak, gürültü ve görüntü kirliliği, çevre kirliliği olacaktır.” dedi.

Son 20 yılda köye dönüşlerin başladığını, neredeyse köydeki tüm evlerin yenilendiğini ve yeni binalar inşa edildiğini ifade eden Kayseri Karaçay Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Harun Özkan, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yapılmak istenen tesis sağlıklı temiz ortam için köye gelen insanımızı zora sokacak, köyden kente göçü hızlandıracaktır. Bölgenin en doğal köylerinden olan köyümüzde oluşacak hareketlilik ve trafik nedeniyle güvenlik sorunları oluşacak, hava kirliliği had safhaya çıkacaktır. Köyümüzün çoğu bölgesinde cep telefonu dahi çekmemekte, doğallığını korumaktadır. Bu doğallığın devamını istiyoruz. Üç tarafı orman arazisi olan köyümüzün diğer tarafına patlayıcı madde imalat tesisi kurulmasını kabul etmiyoruz. Mera kullanımının devamını, gerektiğinde bu alanında ormana dönüştürülmesini talep ediyoruz. “

Öte yandan 31 Ocak’ta yapılacağı ilan edilen ÇED bilgilendirme toplantısına da yöre halkının ve çevrecilerin geniş bir katılım sağlayarak itirazlarını dile getirecekleri öğrenildi.