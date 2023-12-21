MSB kaynakları: 'Atatürk sevgimizi sorgulamak kimsenin haddi değildir'. O zaman ne diye Atatürkçü subayları açığa aldınız

Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorduğu Tuzla Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen olay hakkında açıklama yaptı.

10 Kasım tarihinde yaşanan olayda 3 tarikat mensubu subay yakasına Atatürk fotoğrafı takmamış ve ardından Atatürk’ü savunan 4 subay da olaya müdahale etmiş ve çıkan arbede sonucunda 7 subay açığa alınmıştı.

Olay sonrasında iki tarafta Kara Kuvvetlerinden ihraç talebi ile disipline sevk edilmişti.

Konu Türkiye’nin gündemine oturmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olayın ardından bir açıklama yapmış ve Atatürk fotoğrafının takılmamasını, “Yakalarına takmaları gereken resmi…” demiş ve ardından tepkilerin odağına oturmuştu.

MSB kaynaklarının basın ekiplerine yaptığı açıklamada TSK’nın ve MSB bakanının Atatürk sevgisini sorgulamanın kimsenin haddi olmadığı vurgulandı.

MSB kaynaklarının basına yaptığı açıklama şu şekilde:

“Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, derhâl idari ve adli soruşturma başlatıldığını 23 Kasım’daki Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında ifade etmiştik.

Sayın Bakanımız da 16 Aralık’taki Yıllık Basın Değerlendirme Toplantısında gerekli açıklamaları yaptı. Son olarak dün Bakanlığımız resmi sosyal medya ve internet hesapları üzerinden de açıklama yapıldı. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Bahse konu olayda; Millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk’ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir.

"SIRALI AMİRLERİN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, olaylara sebebiyet veren personel TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeye sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir.

Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir..

Adli soruşturma kapsamında; CMK Madde 157’de belirtildiği üzere; soruşturma evresi, kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütülür. Dolayısıyla, adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesi uygun değildir. Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu olayla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisini ve Atatürk’e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir.

Sosyal medyada TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddiaları için Bakanlık kaynakları “Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır.”