Ali Yerlikaya Atatürk paylaşımı yaptı Erdoğan’ın Atatürk düşmanı eski metin yazarı İçişleri Bakanına saldırdı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali öncesinde yaşanan Atatürk skandalı nedeniyle maç iptal etti. Suudi yetkililer maç öncesinde İstiklal Marşı okunmasını, iki takım oyuncularının ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıkmasını ve Atatürk pankartlarını kabul etmedi.

TFF yöneticileri, Suudi yetkililer ve iki takımın yöneticileri arasında saatlerce süren toplantı sonrası TFF, karşılaşmanın oynanacağını ve maç öncesinde İstiklal Marşı okunacağını açıkladı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray, Atatürk tişörtlerine, “Yurtta sulh, cihanda sulh” ve “Ne mutlu Türküm diyene” pankartlarına izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı. Yapılan uzun görüşmeler sonrası Suudiler skandal tavırlarına devam etti ve maç iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri sabah erken saatlerde İstanbul’a dönerken çok sayıda taraftar takımlarını karşıladı.

HERKES SOSYAL MEDYADA ATATÜRK PAYLAŞIMLARI YAPTI

Suudi Arabistan’ın skandal tavrının ortaya çıkması ile birlikte sosyal medya kullanıcıları çok sayıda Atatürk paylaşımı yaparak takımların maça çıkmamasını istedi. Öte yandan maçın oynanmasında ısrarcı olan TFF’ye de büyük tepkiler geldi. Süper Lig’de mücadele eden diğer kulüpler de yaptıkları Atatürk paylaşımları ile Fenerbahçe ve Galatasaray’a destek verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI ATATÜRK PAYLAŞIMI YAPTI ATATÜRK DÜŞMANI YAZAR” DARBE Mİ OLDU” DEDİ

Sosyal medyada Atatürk paylaşımı yapan isimlerden biri de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya’nın paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal’dan skandal tepki geldi. Daha önce Kemalizm ile FETÖ’yü bir tutan Ünal, Bakan Yerlikaya’nın paylaşımını alıntılayarak “CHP iktidara mı geldi, nedir, gece darbe mi oldu yoksa” dedi. Ünal’ın yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.