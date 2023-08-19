AKP’li Külünk'ten, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a 'FETÖ' soruları: Bu kadroları neden koruyorusunuz?

Son dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dışarıda tutarak iktidarın bazı politikalarını eleştiren AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, 'FETÖ' ile ilgili 8 soru yöneltti.

Sosyal medya hesabından Erbaş'ı etiketleyerek Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) teşkilatı ve "FETÖ" ilişkisine yönelik sorularını sıralayan Külünk’ün, DİTİB Başkanı Muharrem Kuzey'in de adını vererek yaptığı paylaşımı şöyle:

“BU KADROLARI SİZ NEDEN KORUYORUSUNUZ?”

"Diyanet İşleri Başkanı Sayın @DIBAliErbas‘a soruyoruz. Ve de diyoruz ki çözümü güç merkezlerine giderek ya da arayarak millet nezdinde hükmü bulunmayan model ile hareket edeceğinize DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINI İTİKADIMIZA YÖNELİK TARİHİN EN STRATEJİK TEHLİKESİ TÜRK AKLI VE TÜRK DEVLETİNİ ÇÖKERTMEK İSTEYEN FETÖ AKLI MODELİ ve KADROLARINDAN ARINDIRINIZ

Biliniz ki elde ki mevcut deliller iddialar ile şu an mahkumiyet almış TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI VARKEN DİB’deki BU KADROLARI SİZ NEDEN KORUYORUSUNUZ SAKLIYORUSUNUZ?

Yoksa şunu mu diyeceksiniz “BİZİ SAYIN CB ERDOĞAN ATADI”

Evet siz Sayın CB’mız atadı ki BU KİRLİ YAPI ANADOLU İRFANINA DÜŞMANDIR BÜTÜN YAPILARDAN KURUMU ARINDIRIN DİYE.

Şimdi size soruyoruz.

1) FETÖ’nün korunup TÜRKİYEMİZE KARŞI kullanıldığı ve de büyütüldüğü ve Ditib'in güçlü olduğu Almanya'da neler oluyor?

2) Ditib'in başına getirilen kişi kimdir? Yakın geçmişteki (15 Temmuz'dan sonra) tutumu ve irtibatta olduğu kişiler, nasıl es geçildi? Hiç mi sorma sorgulama ihtiyacı hissetmediniz?

3) "Alman Islam'ı" için mücadele verip de, her kulvarda Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan, kendi oğlunun Köln'de Fetöye ait okulda öğretmen olan, Türkiye'ye giriş yasağı bulunan şahıslar bağını hiç sormadınız mı? iDitib camiilerine şaibeli polis baskınları sonucu "kurtarıcı" olarak sızan şahıs ve şahıslara hangi amaçla camilerde gençlere konferans verme süretiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı aleyhinde propaganda imkanı sağladı?

4) Aynı şahıs hangi sıfatla 2019 yılında, Baden Württemberg eyalentinde yaşayan ve kendisine Ditib'e sızması için yardımda bulunan eski başkanlardan ve oğlunun üzerine Fetö'ye ait banka hesabı bulunan ve Fetö evlerinde abilik yapan, kızı da aynı şekilde giriş yasağı bulunan Fetöcülerle devamlı ilişki içinde bulunan ve yaşadığı bölgede Fetö dershanelere kayıt için insanlara inanılmaz baskı yapan şahsı Köln'e, Din ateşesi iken, davet etti?

5) “Alman Islam'ı" girişiminin destekçileri ile, alttan alttan Ditib'e kayyum atanması ve tüm gönül veren insanlar tarafından elde edilen gayri menkul ve cemaat gücünü elde etmek için sinsi ve şüpheli kişiler ile danışıklı dövüş mü, yoksa paralel yapı mı inşa edilmekte?

6) En son seçimlerde, Ditib camii başkanlarına hangi sebepten dolayı "AK Parti'nin teşkilatları" kesinlikle camiide konuşturulmayacak ve yaklaştırılmayacak" talimatı verildi?

7) Muharrem Kuzey'in, Ditib'in başına geçtikten sonra, camii yönetimlerinde Fetöcülerin seslerinin gür çıktığı, kendi cemaatlerini entegre etmeye çalışıp, üst düzey olanların da aniden Merkez olan Köln'e, yani Muharrem Kuzey'in yanına transfer olma gayretleri, hangi sebepten dolayıdır?

8) Ditib yönetimlerinde kazanın kaynaması sonucu, üyelerdeki güven kaybı, bilhassa Fetöcülerin tekrar yuvalanmasından mütevellit, insanların uzak durduğu, hangi sebeple açıklanır?"

“İŞE ALINAN SİCİLİ KABARIK PERSONEL”

Külünk, daha sonra bu mesajını alıntılayarak Ali Erbaş'a yönelik 4 yeni soru daha sordu:

"Diyanet İşleri Başkanı’na @DIBAliErbas’a soruyoruz:

1- Yurtdışına bakan yöneticiler son dönemde işe alınan personelin sicilini araştırmış ve aile bağları araştırması yapmış mıdır?

2- İşe alınan sicili kabarık personel Fetö ile hala gönül bağlarını devam ettirmektemidir?

3- Yurtdışı yönetimlere nüfus eden yöneticileri Diyanet’de kimler ve hangi genel müdürlükler korumaktadır?

4- Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesi içerisinde Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da Fetö ile ilişkileri devam etmektemidir? Cevap bekliyoruz @DIBAliErbas."