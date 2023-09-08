Vatandaşa gelince sabır Diyanet'e para şakır şakır

36,1 milyar TL’lik bütçesiyle bazı bakanlıkları geride bırakan Diyanet’in bütçesi 2024’te 91,8 milyar TL’ye, 2026'da ise 131,1 milyar TL'ye çıkarılacak.

Vatandaşa gelince sabır Diyanet'e para şakır şakır

Ülke ekonomisinin 2024-2026 dönemine yönelik hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP), Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilen bütçenin katlanacağını ortaya koydu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Bu yıl 36 milyar 186 milyon 871 bin TL’lik bütçesi ile aralarında ‘yatırımcı bakanlıklar’ın da olduğu çok sayıda kamu kurumunu geride bırakan Diyanet, önümüzdeki yıl, 2023 bütçesinden yüzde 154 oranında daha fazla para alacak. Diyanet’in bütçesi, 2026 yılında ise 131,1 milyar TL’ye kadar yükselecek.

2024'TE 77,5 MİLYAR TL PERSONEL GİDERİ

2024-2026 dönemine yönelik plana göre, Diyanet’e 2024’te 91 milyar 824 milyon 805 bin TL bütçe önerilecek. Başkanlık, önümüzdeki yılın bütçesinin 77,5 milyar TL’sini ‘personel gideri’ olarak kullanacak. Plana göre başkanlık, 2024’te 2,5 milyar TL’lik ‘mal ve hizmet alımı’ gerçekleştirecek.

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Başkanlığa 2025’te ise 113 milyar 915 milyon 601 bin TL’lik bütçe teklif edilecek. Diyanet’in bu dönemdeki personel masrafı, 96,2 milyar TL olacak. Başkanlığın ‘mal ve hizmet alım’ ödeneği ise 2025’te 3 milyar TL’ye artırılacak.

2026'DA 131,1 MİLYAR TL TEKLİF EDİLECEK

Diyanet, 2026’da ise bütçesi ile yeni bir rekora imza atacak. Buna göre, başkanlığa 2026 için teklif edilmesi planlanan para, 131 milyar 134 milyon 978 bin TL. 2026’daki ‘personel gideri’ 110,9 milyar TL’yi, ‘mal ve hizmet alım gideri’ ise 3,4 milyar TL’yi bulacak.

Diyanet, bütçesi itibarıyla çok sayıda genel bütçe kapsamındaki idareyi sollayacak. Başkanlık 2024’te toplam 41 genel bütçeli idaresinden 25’inden, 2025 ile 2026 yılında ise 26’sından daha fazla bütçe alacak. Diyanet, bu yılın ocak ila haziran döneminde toplam 19 milyar 693 milyon TL harcamıştı. Geçen yılın aynı döneminde ise başkanlığın kasasından 9,8 milyar TL çıkmıştı.

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