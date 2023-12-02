AKP'li meclis üyesi disipline sevk edildi. "Fatih Terim Fonu” dolandırıcılığı davasında adı geçiyordu

DHA'nın haberine göre, futbol dünyasının ünlü isimlerini "Fatih Terim Fonu" adı altında ponzi sistemiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

21 GÜN SONRA SATMIŞ!

Edinilen bilgiye göre; Erzan, Önderler Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde 8 Aralık 2022'de bir daire satın aldı. Erzan'ın dolandırıldığı kişiler arasında bulunduğu belirtilen Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül aracılığı ile alınan dairede oturacak annesinin rahat girip, çıkabilmesi için giriş kat tercih edildi. Ekonomik olarak zora düşen Erzan, aldıktan 21 gün sonra, 29 Aralık 2022'de daireyi 3 milyon TL civarında bir bedelle sattı. Emlak danışmanları, bugün o bölgedeki daire fiyatlarının 8-10 milyon lira arasında değiştiğini söyledi.

PASİF GÖREVE ÇEKİLDİ

Seçil Erzan'ın evi alıp, satmasında aracılık ettiği belirtilen Çorlu Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Eligül ise görevinden alındı. Erzan için hazırlanan iddianame adı geçen Eligül hakkında belediye, şikâyet gitmesi üzerine idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Eligül'ün, pasif göreve çekildiği bildirildi.

İddianamede, Eligül'ün, Erzan tarafından mağdur edildiği iddialarının ayrı bir dosya üzerinde yürütüldüğü belirtildi.

İfadesi alınan Hüseyin Eligül, Erzan'ı 20 yıldır tanıdığını belirterek, yıllardır olan birikimini, evini ve otomobilini satarak kendisine verdiğini söyledi.

Erzan'a önce birikimi olan 50 bin dolar verdiğini ifade eden Eligül, daha sonra 2016-2023 yılları arasında 550 bin dolar kadar para verdiğini, 1 milyon 760 bin lira kadar da para aldığını, başka da para almadığını anlattı.

“PARAYI PARÇA PARÇA GERİ VERDİ, BİR KISMINI ALAMADIM”

İddianamede, müştekilerden İbrahim K.'nin fona yatırdığı parayı Seçil Erzan'a götürmesi için Eligül'e verdiği kaydedildi.

İfadesi alınan Hüseyin Eligül, 'ablam' diye hitap ettiği ve 30 yıldır tanıdığını söylediği Seçil Erzan'a, güvenerek birçok kez fona yatırması için para verdiğini belirterek, "Seçil parayı parça parça geri verdi. Fakat bir kısmını alamadım" dedi.

Erzan'a annesinin yatalak olması nedeniyle yardım ettiğini anlatan Eligül, annesinin masraflarının karşılanması için Nazlı Can aracılığıyla kendisine bin, 2 bin lira para gönderdiğini, bu para ile annesinin alışverişini yaptıklarını söyledi.

Eşinin de annesine yardım etmesi için Erzan'ın Bozcaada'daki evinde bir süre kaldığını belirten Hüseyin Eligül, Erzan'ın kendisine bir emanet getirmesi ricasında bulunduğunu anlatarak, Bozcaada'da mimarlık yapan İbrahim K.'nin yanına gidip, kumaş poşet içine ne olduğunu bilmediği sarılı bir şey alıp, Erzan'a teslim ettiğini söyledi.

Seçil Erzan’ın yatalak annesini Çorlu'daki evine götürdüğünü söyleyen Eligül, bir süre sonra Bozcaada'dan İbrahim K.'nin gelip, Erzan'a verdiği parayı alamadığını söyleyip, mağdur olduğunu anlattığını söyledi.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN DE ADI GEÇİYOR!

Erzan dosyasında adı geçen AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere de ilçe teşkilatınca disiplin kuruluna sevk edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Nuri Kökşdere için şunları yazmıştı:

“Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, cezaevinden suç ortağı Nazlı Can’a gönderdiği el yazması notta ‘Nuri ev ve Bozcaada, Göktürk’ü çözsün. Nuri bana en iyi avukatı bulsun’ diyor. Erzan’ın talimat verecek kadar güvendiği kişi, Nuri Köşkdere. Çorlulu bir işadamı. AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi. Köşkdere Erzan’ı Denizbank’ın Çorlu Şube Müdürlüğü yaptığı günlerden tanıyor. Ortak bir tanıdıkları var: Ali Yörük.

Erzan ile Köşkdere’nin gönül ilişkisi zamanla çıkar ortaklığına dönmüş. Alacak-verecek tablosuna göre Erzan, yasak aşkından 500.000 dolar aldı. Bu parayı 1.500.000 dolar olarak geri ödedi. Tabloda, Erzan’ın ağzından “1.000.000 dolar kar ödedim” diye yazıyor. Erzan, ifadesinde, gönül ilişkisinden söz etmediği Köşkdere’yi yatırımcı diye tanıtırken, fazla ödeme yaptığını saklıyor. ‘Köşkdere, yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden. Ne aldıysam onu ödedim. Fazla ödeme yapmadım’ diye konuşuyor. Köşkdere, davada şikayetçi ya da şüpheli olarak yer almıyor.”