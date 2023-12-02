Seçil Erzan'ın bankada paraları teslim aldığı görüntüler ortaya çıktı

Kamuoyunda "Fatih Terim fonu" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanık Seçil Erzan'ın bankaya getirilen paralarla yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Bankanın güvenlik kamerası kayıtları da dosyaya girdi. Görüntülerde, tutuklu sanık Ali Yörük'ün, iddiaya göre bazı müştekilerden alarak yanında getirdiği poşetin içendeki parayı bankada teslim etmesi yer aldı. Yine sanık Seçil Erzan ile yanındaki iki kişinin, 27 Eylül ile 2 Aralık 2022'de masanın üzerindeki paraları çantaya koymaları da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda ‘Fatih Terim fonu’ olarak bilinen olayda başta Fatih Terim olmak üzere Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimler yüksek kâr vaadiyle dolandırılmıştı. Olayın yargıya taşınması sonrası 2’si tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı.