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  • Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Meti

Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına AKP'li Metin Külünk konuk oldu. Programa katılan gençlerden biri Külünk'e "Sütten çıkmış ak kaşık nasıl oldunuz?" diye sordu. Gençlerden diğeri ise Külünk'e "dosyamda 'Bank Asya'da hesabı var' yazdığını gördüm. Bank Asya'nın açılışında bizzat bulunan Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?" sorusunu yöneltti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:18
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AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti. Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz?

Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
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Oğuzhan Uğur'un Babala Tv'de sunduğu ve siyasileri konuk olarak aldığı Mevzular Açık Mikrofon'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mevzular Açık Mikrofon'un yeni konuğu AKP'li Metin Külünk oldu.

Programa katılan vatandaşlardan birinin Külünk'e sorduğu soru ise fragmana damga vurdu. Vatandaş, Külünk'e "Kamu personelini siz atadınız, Reza Zarrab'a ödül verdiniz, 17 Aralık sorgu yargıçları arasında çok güvendiğiniz Zekeriya Öz var, Sedat Peker'i siz beslediniz. Şimdi Peker mafya babası oldu, Zekeriya Öz hain FETÖ'cü oldu. Sizden ayrılanlar davaya ihanet etti. Ama siz her zaman ki gibi kandırılmış sütten çıkmış ak kaşıklar nasıl oldunuz?" diye sordu.

BANK ASYA SORUSU

Programa katılan bir diğer vatandaş ise Külünk'e "Düzce Üniversitesi anlaşmalı olduğu için öğrenci kimliğimiz Bank Asya üzerinden çıkarıldı. Askerde dosyamda 'Bank Asya'da hesabı var' yazdığını gördüm. Bank Asya'nın açılışında bizzat bulunan Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?" sorusunu yöneltti.

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Doğrucu
30.11.2022 11:46
Hadi, cevap versenize!  
 
A.Aydın
30.11.2022 11:42
İşte Türk Gençligi, bu Aslanlar olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti İlelebet Payidar kalacaktır.Korkun.Ne Mutlu Türküm Diyene.  
 
Yaşar Mert
30.11.2022 11:39
Gençler size güveniyoruz,bizim yaş dinozorların işi bitti.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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