Seçimlerin kaderine ışık tutacak anket. AKP'liler bile kabul etti

Ekonominin kötüye gitmesi vatandaşı iyice bunaltmış durumda. Bir yandan seçim yaklaşırken bir yandan da iktidar kanadı kötü giden ekonominin seçim günü oy oranlarına nasıl yansıyacağının hesabını yapıyor. Vatandaş ekonomik krizle boğuşurken MetroPOLL Araştırma da konuyla ilgili bin 717 kişiyle yaptığı anketin çarpıcı sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara "Düğün masraflarını karşılamakta zorlanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Bu soruya verilen cevap ise çok netti. Ankete katılım sağlayan vatandaşların yüzde 81.5'i "evet zorlanıyorum" yanıtını verdi. Yüzde 12,7'si ise "hayır zorlanmıyorum" dedi

Ankete göre, AKP seçmenin yüzde 63,1'i düğün masraflarını karşılamakta zorlanırken, yüzde 29,5'i ise zorlanmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 7,3'ü ise "fikrim yok" yanıtını verdi.

CHP seçmenin yüzde 93,3'ü "zorlanıyorum" dedi. Yüzde 2,8'i ise "zorlanmıyorum" derken yüzde 3,9'u ise bu soruya yanıt vermedi.

İşte anket sonuçları: