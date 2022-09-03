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Seçimlerin kaderine ışık tutacak anket. AKP'liler bile kabul etti

Türkiye’de vatandaş ekonomik krizle boğuşmaya devam ediyor. Son yapılan anketlerde AKP seçmeninin büyük çoğunluğunun da gelinen ekonomik noktadan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 20:30
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 20:32
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Çarpıcı anket sonuçları: AKP seçmeninin büyük çoğunluğu kabul etti

Seçimlerin kaderine ışık tutacak anket. AKP'liler bile kabul etti
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Ekonominin kötüye gitmesi vatandaşı iyice bunaltmış durumda. Bir yandan seçim yaklaşırken bir yandan da iktidar kanadı kötü giden ekonominin seçim günü oy oranlarına nasıl yansıyacağının hesabını yapıyor. Vatandaş ekonomik krizle boğuşurken MetroPOLL Araştırma da konuyla ilgili bin 717 kişiyle yaptığı anketin çarpıcı sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara "Düğün masraflarını karşılamakta zorlanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Bu soruya verilen cevap ise çok netti. Ankete katılım sağlayan vatandaşların yüzde 81.5'i "evet zorlanıyorum" yanıtını verdi. Yüzde 12,7'si ise "hayır zorlanmıyorum" dedi

Ankete göre, AKP seçmenin yüzde 63,1'i düğün masraflarını karşılamakta zorlanırken, yüzde 29,5'i ise zorlanmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 7,3'ü ise "fikrim yok" yanıtını verdi.

CHP seçmenin yüzde 93,3'ü "zorlanıyorum" dedi. Yüzde 2,8'i ise "zorlanmıyorum" derken yüzde 3,9'u ise bu soruya yanıt vermedi.

İşte anket sonuçları:

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Nesrin Kurnaz
3.09.2022 20:53
Bundan sonra bütün vatandaşların düğün masraflarının hepsini akp karşılasın. Hadi bakalım ! Suriyelilere her şeyi veriyorlarmış, e yolsuzluklarla da devleti milleti soydular senelerdir.  
 
Selim
3.09.2022 20:38
Muhalefet 7 masa olarak 2023 seçimini kazanamasak Türkiye yi terk edeceğiz tahatüdünde bulunmalıdır  
 
Sedat
3.09.2022 20:35
Malı nasıl götürdükleri anketten belli oluyor.  
 
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