AKP’li Şanlıurfa belediyesinden sessiz sedasız adres teslim ihale. Seçimden önce hızlıca her şey halledildi

Seçime az bir süre kala AKP'li Şanlıurfa Belediyesi yangından mal kaçırırcasına bir ihaleye imza attı.

AKP’li Şanlıurfa belediyesinden sessiz sedasız adres teslim ihale. Seçimden önce hızlıca her şey halledildi

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kalırken AKP belediyeleri de ihaleleri hızlıca halletmeye devam ediyor.

Bunun son örneği Şanlıurfa’da yaşandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, billboard ihalesine çıktı. Askı süresi 15 gün olması gereken ihale bugün ilana çıktı. İhale ise yarın (11 Mayıs) saat 11:00’de yapılacak.

Askı süresi 15 gün olması gereken ihalenin yangından mal kaçırırcasına hemen yapılacak olması dikkat çekerken 10 yıldır ihaleye giren bir firmanın da ihaleye davet edilmediği ortaya çıktı.

Muhammen bedeli 5 milyon 496 bin TL olan ihalenin geçici teminatı ise 1 milyon 648 bin 800 lira olarak duyuruldu.

akp2.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Rusya’ya yapılacak 600 milyon dolarlık gaz ödemesi ertelendi. Haberi Reuters duyurdu Güncel
Rusya’ya yapılacak 600 milyon dolarlık gaz ödemesi ertelendi. Haberi Reuters duyurdu
Uzmanı açıkladı. Tatlı bağımlılığının 12 işareti Sağlık
Uzmanı açıkladı. Tatlı bağımlılığının 12 işareti
Elon Musk: Twitter mesajları şifreleniyor Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk: Twitter mesajları şifreleniyor
Şarkıcı Cenk Eren arazi aracı aldı Magazin
Şarkıcı Cenk Eren arazi aracı aldı
Almanya'da enflasyon geriledi Ekonomi
Almanya'da enflasyon geriledi
Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonuna 5 tutuklama Güncel
Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonuna 5 tutuklama
Dere kenarında gördüler. Korka korka çekim yaptılar Güncel
Dere kenarında gördüler. Korka korka çekim yaptılar