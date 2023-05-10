AKP’li Şanlıurfa belediyesinden sessiz sedasız adres teslim ihale. Seçimden önce hızlıca her şey halledildi

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kalırken AKP belediyeleri de ihaleleri hızlıca halletmeye devam ediyor.



Bunun son örneği Şanlıurfa’da yaşandı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, billboard ihalesine çıktı. Askı süresi 15 gün olması gereken ihale bugün ilana çıktı. İhale ise yarın (11 Mayıs) saat 11:00’de yapılacak.



Askı süresi 15 gün olması gereken ihalenin yangından mal kaçırırcasına hemen yapılacak olması dikkat çekerken 10 yıldır ihaleye giren bir firmanın da ihaleye davet edilmediği ortaya çıktı.



Muhammen bedeli 5 milyon 496 bin TL olan ihalenin geçici teminatı ise 1 milyon 648 bin 800 lira olarak duyuruldu.