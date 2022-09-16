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  • AKP'li Ünal gençlerin Avrupa'ya gitmek istemediğini algı oluşturulduğunu asıl Avrupalıların kışı geçirmek için Türkiye'y

AKP'li Ünal gençlerin Avrupa'ya gitmek istemediğini algı oluşturulduğunu asıl Avrupalıların kışı geçirmek için Türkiye'ye geleceğini rahat rahat söyledi

Sosyal medya fenomenlerinin yurtdışına gönderildiğini iddia eden AK Partili Ünal, "Avrupa güllük gülistanlıkmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 20:25
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AKP'li Ünal Avrupalıların kışı geçirmek için Türkiye'ye geleceğini söyledi ama Türkiye'nin Avrupalıya sudan ucuz ülke yapıldığını unuttu

AKP'li Ünal gençlerin Avrupa'ya gitmek istemediğini algı oluşturulduğunu asıl Avrupalıların kışı geçirmek için Türkiye'ye geleceğini rahat rahat söyledi
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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin 'dezenformasyon yasası' olarak nitelediği kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerel bir televizyon kanalı olan Aksu TV’nin canlı yayınına katılan Ünal, "Sosyal medya fenomenlerinin yurtdışına gönderilerek algı yapılmaya çalışıldığını " ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bazı sosyal medya fenomenlerinin İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda ve Amerika gibi ülkelere gönderildiğini iddia eden Ünal, söz konusu fenomenlere gittikleri ülkelerde her şeyin ne kadar güzel olduğunun anlattırıldığını, "Türkiye bir mühendis kaybetti", "Almanya şunu kazandı" gibi ifadeler kullandırıldığını öne sürdü.

“AVRUPALILAR KIŞI GEÇİRMEK İÇİN ÜLKEMİZE GELME PLANLARI YAPIYOR”

Ülkenin Avrupalılar için sudan ucuz bir ülke haline getirildiğin unutan Ünal, "Avrupa'dan insanlar kışı geçirmek için Türkiye'ye gelme planları yaparken içeriden birileri sanki gençler Avrupa'ya gitmek istiyor, oralar güllük gülistanlıkmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

ALTILI MASA İLE İLGİLİ DE KONUŞTU

Altılı Masa ile ilgili de konuşan Ünal, "Dönüp bu 6+1 diyorlar, 6+2 diyorlar, dolapta bekleyenler diyorlar bir sürü bir şey diyorlar. Şimdi Allah aşkına bunlar kendi aralarında ilişkilerini bile yönetemiyorlar bakın altını çizerek söylüyorum o masada oturanlar kendi aralarındaki ilişkilerini bile yönetemezken bu ülkeyi nasıl yönetecekler. Kendi aralarındaki ilişkiyi yönetemeyenler kalkmışlar bu ülkeyi yönetecekler, bu ülkenin sorunlarını çözeceklermiş" dedi.

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Coşkun
16.09.2022 20:33
Sayin bakanım o imkanı bana verirseniz ben avrupanın hangi ülkesi olursa olsun gitmeye hazırım  
 
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