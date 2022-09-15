15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Avrupa'nın gazını kesmişlerdi.Rusya'dan Türkiye'ye gaz açıklaması

Avrupa'nın gazını kesmişlerdi.Rusya'dan Türkiye'ye gaz açıklaması

Avrupa'nın gazını kesen Rusya'da dikkat çeken Türkiye açıklaması. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak"Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz" dedi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 17:05
Takip Et

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'tan Türkiye'ye gaz açıklaması. ''İlave hacim istenirse veririz'' dedi

Avrupa'nın gazını kesmişlerdi.Rusya'dan Türkiye'ye gaz açıklaması
+
Aa
-

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının 50 milyar metreküp azalacağını bildirdi.

Novak, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının yaptırımlar nedeniyle düşeceğine işaret eden Novak, "Rusya Enerji Bakanlığı tahminlerine göre, AB'ye gaz ihracatımız bu yıl 50 milyar metreküp düşecek." dedi.

Novak, Avrupalı siyasilerin, enerji krizine ilişkin makul adımlar atmaları gerektiğini belirterek, "Piyasaya nasıl müdahale edeceklerini değil, her şeyden önce orada yaşayan insanları düşünmeliler." ifadesini kullandı.

Avrupa'da Rus gazına yönelik istişare edilen olası tavan fiyat uygulamasını da değerlendiren Novak, "Gazın fiyatı arz talep dengesine ve piyasa koşullarına göre oluşacaktır. Boru hattı sevkiyatlarındaki formül uzun vadeli olarak sözleşme şartlarına göre oluşturulmaktadır ve Avrupa'ya gaz sevkiyatı sözleşmelerimiz genel olarak uzun vadelidir." diye konuştu.

Novak, Türkiye'ye yönelik Rus gazı sevkiyatlarına ilişkin de "Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz." dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
1
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
2
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
3
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Rapor ortaya koydu. Covid-19'da büyük başarısızlık
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
4
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Türkçe tabelalardan kovuluyor. Burası Suriye değil bakın neresi
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
5
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
6
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
7
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Tenis dünyası şokta. Efsane raket kortlara veda ediyor
﻿Tenis dünyası şokta. Efsane raket kortlara veda ediyor
﻿Tenis dünyası şokta. Efsane raket kortlara veda ediyor
﻿Van'da 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿Van'da 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿Van'da 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
﻿TEM'de kamyonet devrildi
﻿TEM'de kamyonet devrildi
﻿TEM'de kamyonet devrildi
﻿Dini nikahlı eski eşini vuran şahıstan şok sözler: Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın
﻿Dini nikahlı eski eşini vuran şahıstan şok sözler: Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın
﻿Dini nikahlı eski eşini vuran şahıstan şok sözler: Bu fragmandı, daha cehennemi yaşayacaksın
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿İzmir'de korkutan yangın. Söndürme çalışmaları sürüyor
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿Bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışlar. Uzmanı açıkladı
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿İş dünyasını tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. 5 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev’le ikili görüştü
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿100 bin lirayı duyunca kendi kamp aracını yaptı. Fiyatını duyan sipariş vermeye başladı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
﻿14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.