Turhan Çömez AKP'li Mahir Ünal'ı ensesinden fena yakaladı. En can alıcı yerden soru sordu

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye’nin dünyada yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında % 49 ile 1’inci sırada olduğunu belirterek;” O yüzden lütfen bunların yalanlarına asla inanmayın.” ifadelerini kullandı.
AKP’li Mahir Ünal’ın bu açıklamasına Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez’den tepki geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çömez; “İnanmıyoruz zaten. Sahi Mahir, camileri kim yakmıştı?” dedi.
Turhan Çömez şunları söyledi:
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal: “Türkiye dünyada yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında % 49 ile 1’inci sırada. O yüzden lütfen bunların yalanlarına asla inanmayın.”
- İnanmıyoruz zaten.
- Sahi Mahir, camileri kim yakmıştı?”
İşte o paylaşım:
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