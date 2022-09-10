Turhan Çömez AKP'li Mahir Ünal'ı ensesinden fena yakaladı. En can alıcı yerden soru sordu

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye’nin dünyada yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında % 49 ile 1’inci sırada olduğunu belirterek;” O yüzden lütfen bunların yalanlarına asla inanmayın.” ifadelerini kullandı.

AKP’li Mahir Ünal’ın bu açıklamasına Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez’den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çömez; “İnanmıyoruz zaten. Sahi Mahir, camileri kim yakmıştı?” dedi.

Turhan Çömez şunları söyledi:

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal: “Türkiye dünyada yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında % 49 ile 1’inci sırada. O yüzden lütfen bunların yalanlarına asla inanmayın.”

- İnanmıyoruz zaten.

- Sahi Mahir, camileri kim yakmıştı?”

İşte o paylaşım: