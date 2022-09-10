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  • Turhan Çömez AKP'li Mahir Ünal'ı ensesinden fena yakaladı. En can alıcı yerden soru sordu

Turhan Çömez AKP'li Mahir Ünal'ı ensesinden fena yakaladı. En can alıcı yerden soru sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez’den, Türkiye’nin dünyada yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında birinci sırada olduğunu açıklayan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a tepki gösterdi…

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 19:18
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Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez AKP'li Mahir Ünal'ı ensesinden fena yakaladı. En can alıcı yerden soru sordu

Turhan Çömez AKP'li Mahir Ünal'ı ensesinden fena yakaladı. En can alıcı yerden soru sordu
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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye’nin dünyada yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında % 49 ile 1’inci sırada olduğunu belirterek;” O yüzden lütfen bunların yalanlarına asla inanmayın.” ifadelerini kullandı.

AKP’li Mahir Ünal’ın bu açıklamasına Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez’den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çömez; “İnanmıyoruz zaten. Sahi Mahir, camileri kim yakmıştı?” dedi.

Turhan Çömez şunları söyledi:

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal: “Türkiye dünyada yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında % 49 ile 1’inci sırada. O yüzden lütfen bunların yalanlarına asla inanmayın.”

- İnanmıyoruz zaten.

- Sahi Mahir, camileri kim yakmıştı?”

İşte o paylaşım:

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Abbas
10.09.2022 19:44
Yalanların neredeyse tamamı akp ye ait, en başta yasaklar, yolsuzluklar, yoksullar ortada kalktı mı?? Ne kalkması dünya birincisi olduk? Sebebi iktidarda olmayan bay Kemal mi??  
 
merdanoğlu
10.09.2022 19:31
basının yüzde 90 ı ellerinde olduğuna göre yalan istatistiğinin yükselmesine kimin neden olduğu rahatça anlaşılabiliyor  
 
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