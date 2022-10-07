AKP'li Üsküdar Belediyesi 2023'te reklama 77, doğal afetlere 6 milyon TL ayırdı

Üsküdar Belediyesi’nin ekim ayı Belediye Meclis toplantısında 2023 bütçesi tartışıldı. 2022 bütçesi 1 milyar 900 milyon TL olan Üsküdar Belediyesi’nin 2023 bütçesi 3 milyar 300 milyon TL olarak belirlendi.



BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 2022 yılında yaklaşık 20 milyon TL olan temsil ve tanıtma gideri ödeneğinin de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile genel seçimlerin yapılacağı 2023 yılında 77 milyon 503 bin TL’ye yükseltmesi dikkat çekti. AKP’li belediye doğal afet giderleri için de sadece 6 milyon TL’lik bir bütçe ayırdı.



"SADECE ŞOV, REKLAM, TANITIM VE İSRAF VAR"

Belediye Meclisi’nde CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Aziz Yağmur, 2023 bütçesi teklifini şu sözlerle eleştirdi:



“Temsil ve tanıtma gideri 2022’de 19 milyon 524 bin TL iken 2023 yılında 77 milyon 503 bin TL’ye çıkarıldı. Burada sadece şov, reklam, tanıtım ve israf var. Bu tutarı vatandaşa hizmet için kullanın. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler ise 2022 yılında 11 milyon 500 bin TL olarak belirlenirken 2023 yılında 164 milyon 401 bin TL olarak belirlendi. Bu artış bu bütçenin bir seçim bütçesi olduğunu gösteriyor. Daha önce defalarca sorduk. Bu kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kimlerdir? Aldıkları yardım nelerdir? Hangi vakıflara ayrıcalık tanındı? Hâlâ bir yanıt alamıyoruz"



CHP RET OYU VERDİ

CHP Meclis Üyeleri Yağmur ile Ayça Betül Kını Mete, yaptığı açıklamada ise “Tüm itirazlarımıza rağmen belediye başkanınca harcamaların nereye yapılacağı hususunda tatmin edici bilgiler verilmeyip, gerçekçi bir açıklama da yapılmaması sebepleriyle 3,3 milyar TL’lik dev bütçeye CHP meclis grubu olarak ret oyu verilmiştir.” dedi.



1,2 MİLYAR TL’LİK TAŞINMAZ SATIŞI

Ayrıca AKP’li belediye gelecek yıl 1 milyar 200 milyon TL değerinde taşınmaz satacağını da açıkladı. Belediye Başkanlığı bir de Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na ait Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’nin restorasyon ve onarım işini üstlenmek için Belediye Meclisi’nden yetki istedi.



Hem restorasyon projesi için hem 2023 bütçesi için Meclis’e sunulan teklif CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.



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