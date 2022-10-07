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Flaş… Flaş… Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert sözler: AKP-CHP hattında anayasa gerilimi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa düzenlemesi ile ilgili söylediği sözlere yanıt vererek, “Sen kim, ‘Özgürlükçü Anayasa’ yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın.” dedi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 14:34
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AKP-CHP hattında anayasa gerilimi: CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok sert sözler

Flaş… Flaş… Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert sözler: AKP-CHP hattında anayasa gerilimi
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Çekya dönüşü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme çağrısına değinen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım” dedi.

Erdoğan devamında, "Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni. Bu işte ne kadar samimisin, değilsin, bunu burada göreceğiz. Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular. LGBT ile birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT’ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ GÖRSÜN İSTEDİM, SEN GÖSTERDİN"

Erdoğan’a, Twitter üzerinden yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim, 'Özgürlükçü Anayasa' yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın.

"ERİL ERDOĞAN VE BAHÇELİ SİYASETİ"

Buradan genç muhafazakar kadınlara sesleniyorum: Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi’ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa’ya da geçireceğim.

"SONSUZA KADAR KURTULACAK"

'Özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz' dedik. Teklifimizden görüleceği üzere, kadınların giyimi kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak.

"BİRİ OLMADAN DİĞERİ OLMAZ"

Ayrıca beni eleştirenlere gelecek olursam, tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi. Ve tabii ki eleştirilerin tümü başımın üstündedir. Ancak inancım şudur ki, adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir. Birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz.

"YÜREKLİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ"

'Benimle misiniz' diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz.

"BU RİSKİ ALMAK ZORUNDAYIM"

Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim."

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Vay be
7.10.2022 14:38
Akp nin örtü silahını yok etti artık akp nin kullanacak bir şeyi kalmadı bravo bravo kılıçtaroğlu yeni anayasayı yeni iktidar yapacak nokta  
 
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