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Turhan Çömez’den gündemi sarsacak iddia: Malta kumarhanelerinde hangi AKP’liler gününü gün etti

Erdoğan’ın eski doktoru ve eski milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi diye yola çıkanların Malta kumarhanelerinde nasıl alem yaptıklarını belgeleriyle paylaşacağını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:46
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Malta kumarhanelerinde hangi AKP’liler gününü gün etti: Turhan Çömez’den gündemi sarsacak iddia

Turhan Çömez’den gündemi sarsacak iddia: Malta kumarhanelerinde hangi AKP’liler gününü gün etti
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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve eski milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Sedat Peker’in iddialarında geçen, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’ın, Malta’da kurduğu şirketten bahsetti.

DİN İSTİSMARI YAPIP, MALTA’DA KİMLER GÜNÜNÜ GÜN ETTİ?
Halk TV’de “Kayda Geçsin” programına bağlanan Çömez, çok konuşulacak iddiasının devamında, “Zengin ve varlıklı Avrupalıların yatlarını bağladıkları Malta’nın Valetta limanına bir şirket kurdu beyefendi. Hani bunlar kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi diye yola çıktılar ya!.. Malta’da Hilton otelinin karşısındaki kumarhanelerde nasıl alem yaptıklarını, nasıl para harcadıklarını, burada milletin gözünün içine baka baka din istismarı yapıp, Avrupa ülkelerinde çaldıkları, çırptıkları paralarla, nasıl hoyratça yaşam sürdüklerini bu milletin öğrenmesi lazım ve bu millet sandığa gittiğinde kime ve neye oy verdiğini çok iyi bilmeli.” dedi.

MALTA KUMARHANELERİNDE ALEM
Sedat Peker’in iddialarında geçen, AKP Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi Prof. Dr. Ban’ın Malta kumarhanelerinde nasıl para harcadığına dair bilgileri kanıtladığında paylaşacağını ifade eden Çömez, programın spikeri Şule Aydın’ın “Buna yönelik bilginiz mi var?” sorusuna, “Evet.” yanıtını verdi.

“EŞİ ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU İLE BİRLİKTE 5 YILLIĞINA 3 MİLYON 850 BİN EUROYA TEKNE KİRALADI”
Devamında araya giren gazeteci Timur Soykan, "Biz gazetecileri kıskandıran bir haber olur gerçekten. En azından şunu biliyoruz ki eşi Zehra Taşkesenlioğlu ile birlikte 5 yıllığına 3 milyon 850 bin euroya tekne kiralamış birinden bahsediyoruz. Onun bu şatafatlı yaşamı konusunda çok önemli veriler olacaktır bu bilgiler.” dedi.

yenicaggazetesi.com.tr

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ramazan
6.10.2022 11:08
ahlak sonradan kazanılmaz aileden alınır sayın çömez de varsa bilgisi belgesi paylaşmalı öyle paylaşacağım gibi laflarla kimseyi zan altında bırakmayacaksın  
 
Mümtaz Eren
6.10.2022 10:56
Kumar haram değil mi? Kumar paraları nereden geliyor? akp ve mhp seçmeni bunu biliyor mu? Yalnızca Müslüman! diye oy veriyorlar. Keşke AHZAP Suresinden başlayıp, yüce Kuran'ı okuyup TÖVBE etseler.  
 
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