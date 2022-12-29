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İYİ Partili Örs'e saldıran AKP'li Işık hakkında savcılık soruşturma başlattı

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:39
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İYİ Partili Örs'e saldıran AKP'li Işık hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Örs'e saldıran AKP'li Işık hakkında savcılık soruşturma başlattı
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TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında İyi Parti ve AKP milletvekilleri arasında çıkan yumruklu kavgada AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın attığı yumruk nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, avukatları aracılığıyla Işık hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Başsavcılığı, şikâyet üzerine soruşturma başlattı.

ÖRS İFADEYE DAVET EDİLDİ

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün başına yumruk atmış, geçen yıl kalp pili taktıran Örs yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Örs, avukatları aracılığıyla Işık hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Ankara Başsavcılığı, Örs’ü ifadesini vermek üzere adliyeye davet etti.

Soruşturma kapsamında, kavgaya ilişkin görüntüler ile Meclis tutanakları TBMM Başkanlığından talep edildi. Başsavcılık, soruşturmayı tamamladıktan sonra Işık hakkında fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığı üzerinden TBMM’ye gönderecek.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’nda 6 Aralık günü devam eden bütçe görüşmeleri sırasında İyi Parti ve AKP Milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıkmıştı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün başına yumruk atmış, geçen yıl kalp pili taktıran Örs yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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