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Taburcu olan İYİ Partili Hüseyin Örs'ten ilk açıklama

AKP'li Zafer Işık'ın TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında yumruk atması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs, taburcu edildiği hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 20:11
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AKP'li vekilin saldırısı sonrası ölümden dönen İYİ Partili Örs taburcu oldu

Taburcu olan İYİ Partili Hüseyin Örs'ten ilk açıklama
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TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldüğü sırada, AKP’li milletvekilleri ile İyi Partili milletvekilleri arasında tartışma çıkmış, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İyi Partili Hüseyin Örs'ü darp ederek yoğun bakıma kaldırılmasına neden olmuştu. Kalp ritminde bozukluk olan Işık'a elektro şok uygulanmıştı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, TBMM’de AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık tarafından uğradığı yumruklu saldırının ardından bu akşam Ankara Güven Hastanesi’nden taburcu oldu. Örs, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek en kısa sürede TBMM’de çalışmalarına başlayacağını söyledi. Örs, hastane önünde şöyle konuştu:

“ŞU ANDA SAĞLIĞIM İYİ. ALLAH BÖYLE SIKINTILI DÖNEMLERİ KİMSEYE YAŞATMASIN”

“Birkaç günlük geçirmiş olduğumuz sıkıntılı bir dönem oldu. TBMM’de yaşanan istenmeyen bir olay neticesinde buradayız, hastanedeyiz. Bugün yapılan tetkikler sonrasında taburcu olmamıza karar verildi. Kontrollerimiz yine devam edecek. Aziz milletimize teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda çok sayıda destek mesajı aldım. Ziyaretçiler oldu, çoğuyla görüşemedim tabii şartlar gereği. Ben aziz milletimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum, sağ olsunlar var olsunlar. Başta sayın Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere hastaneye kadar gelerek, telefonlarla veya mesajlarla bana geçmiş olsun dileklerinde bulunan sayın Genel Başkanlara, milletvekillerine, siyasi parti temsilcilerimize hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Trabzonlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onların benim çok sağlıklı ve iyi olduğumu bilmelerini istiyorum. Allah’ımıza şükürler olsun, sıkıntılı bir dönem geçirdik. İlk gece buraya geldiğimde hayati tehlikeyle beraber doktorlar müdahale ettiler. Şu anda iyiyim, sağlığım iyi. Bundan sonra da inşallah iyi olur. Allah böyle sıkıntılı dönemleri kimseye yaşatmasın. Bir hadise yaşadık. Hadisenin oluş şekli ve sonrası konusunda çok fazla da konuşmak istemiyorum."

“KİMSE BİZİ KORKUTAMAZ, YILDIRAMAZ. YUMRUKLARLA BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ”

"Nihayetinde şöyle bakıyorum olaya. Biz TBMM’de aziz milletimize hizmet etmek için varız. Vatandaşlarımız bizi bununla görevlendirdiler. TBMM yumruk atma yeri değil, milletimize hizmet etme yeridir. Bizim anlayışımız budur. Dolayısıyla biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Milletimizin dertlerini, TBMM çatısı altında dile getirmeye çalışıyoruz. 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren sayın Genel Başkanımız Meral Hanım, Türkiye’yi ilçe ilçe, il il geziyor. Orada vatandaşlarımızla beraber oluyor. Onlardan aldıkları sıkıntıları, talepleri milletvekili arkadaşlarımla TBMM’de dile getirmeye çalışıyoruz. Ben arabasının önü çöp kamyonuyla çevrilen, konuşacağı salonların elektrikleri kesilen, kapılarına kilit vurulan, evine baskın yapılan bir cesur liderin Genel Başkanımız Meral Akşener’in İYİ Partisi’nin milletvekiliyim. Kimse bizi korkutamaz, yıldıramaz. Yumruklarla bizi yolumuzdan döndüremez. En kısa zamanda da TBMM’de çalışmalarıma devam edeceğim. Yöremde, bölgemde vatandaşlarımızın problemlerini TBMM’de dile getirmeye çalışacağım. TBMM’de vazife aldığım dönemden beri 250 kez konuşmuşum. Araştırma, soru önergeleri vermişim.  Bu olaydaki saldırıda bulunan arkadaşımızın 3-4 konuşma yaptığını bana söylediler. Biz orada milletimize hizmet için varız. Bu hizmetimize de devam ettireceğiz.” (ANKA)

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Ahmet
9.12.2022 21:20
Şiddet, tehdit, hırçınlık iktidarı iktidarda sefa ve saltanatı kaybetmek korkusudur.  
 
Cumhur
9.12.2022 21:17
Geçmiş olsun size yumrukla vuran adamdan arkadaş filan olmaz böyle arkadaşda olmaz olsun milletin vekili böyle yapmaz özür bile dilemiyen birisinden  
 
Poyraz
9.12.2022 21:05
Helal olsun geçmiş olsun iyiler her zaman kazanır  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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