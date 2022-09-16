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AKP'li yöneticiden iş bırakan doktorlara hakaret: Bu resmen şerefsizlik, edepsizliktir

AKP Çanakkale Merkez İlçe Yöneticisi Emin Başol, iş bırakma eylemi yapan asistan hekimlere "Bu resmen şerefsizlik, resmen edepsizliktir” sözleriyle hakaret etti.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 01:45
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AKP'li yöneticiden iş bırakan doktorlara hakaret: Bu resmen şerefsizlik, edepsizliktir

AKP'li yöneticiden iş bırakan doktorlara hakaret: Bu resmen şerefsizlik, edepsizliktir
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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde çalışan asistan doktorlar da yurt genelinde olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı yeni ek ödeme yönetmeliğinin dışında bırakılmaları gerekçesi ile iş bırakma eylemine başladı. Eylemin bugün de süreceği öğrenildi.

AKP Çanakkale Merkez İlçe Yöneticisi Emin Başol ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eylem yapan doktorlara yönelik ağır ifadeler kullandı.

Başol’un paylaşımı şöyle:

"ÇOMÜ Hastanesinde yine grev var! Bugün ve yarın. Bu neyin grevidir!? Bu devlet daha ne yapsın size!? Bu resmen şerefsizlik, resmen edepsizliktir! Zerre hakkım varsa sizde, haramdır!"

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Uzay Fenercioğlu
16.09.2022 02:05
Grev İşgören'e kanunlarla tanınmış anayasal bir haktır. Asistan doktorlara kızmak yerine 3-5 maaş alan danışman ve müdürlere, yolsuzluklara, 5'li ekipleri ihya edenlere kız.  
 
Türkçü Mehmet Aydın
16.09.2022 02:00
Asıl sizlere hakkımız haramdır hırsızlar çetesi!... Sen hasta olduğun zaman üfürükçüye git. Sen hastaneyi asla haketmiyorsun.  
 
Zafer
16.09.2022 01:53
Senin gibi yattigi yerden maaş almiyorlar ? Senin ne hakkin olacak bide haram ediyon , kalk git , zırcahil ? Ne kulturun ne egitimin var , konusuyorsun  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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