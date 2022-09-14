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AKP'nin "Kürdistan" arşivi ortaya çıktı

CHP'li Nevaf Bilek'in "Kürdistan" açıklaması tartışma yaratırken AKP'nin "Kürdistan" arşivi ortaya çıktı. AKP'lilerin geçmişte 'Kürdistan' kelimesini defalarca kullandığı belirtildi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:06
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AKP'nin 'Kürdistan' arşivi ortaya çıktı: İşte o açıklamalar

AKP'nin ''Kürdistan'' arşivi ortaya çıktı
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HDP’ye bakanlık tartışması gündemdeki yerini korurken şimdi de 'Kürdistan' açıklamaları gündeme oturdu. 

CHP Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek, “Şu anda iki listemiz bulunuyor. Seçim sonucunun Diyarbakır’a, Türkiye’ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan’ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirtliyim ve Diyarbakır’ı iyi tanıyorum. İhraç edilenlerden bahsettiğiniz. Partilerde bazen insanlar ihraç edilebiliyor ama ileriye bakmamız gerekiyor. İhraç edilenler de onlar da bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Bir kötülük oldu manasına gelmiyor. Ankara’dan parti başkanı böyle bir karar verdi, bizim de bu kararı kimseyi küstürmeden, uzaklaştırmadan uygulamamız lazım” ifadelerini kullanmıştı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Odatv'nin haberine göre, CHP Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek'e "Kürdistan" açıklaması gündem oldu ve hakkında terör soruşturması açıldı. En çok tepkiyi ise AKP'liler verdi. Ancak AKP'nin birçok yöneticisi de geçmişte 'Kürdistan' kelimesini kullandı.

AKP iktidarının başlattığı “çözüm” sürecinde, sık sık dile getirilen “Kürdistan” ifadesini kullanan CHP’li Nevaf Bilek hakkında soruşturma başlatıldı.

ERDOĞAN'IN 'KÜRDİSTAN' ÇIKIŞI

Erdoğan çözüm sürecinde Osmanlı’daki Kürdistan eyaletine atıf yaparak ‘Kürdistan’ kelimesini söylemenin normal olduğunu dile getirmişti.

Öte yandan AKP iktidara geldiğinde devletin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin isminde de devlet kademesinde değişikliğe gidildi. "Kürt Bölgesel" yönetimi yerine "Kürdistan Bölgesel" yönetimi ifadesi kullanılmaya başlandı. 

Kuzey Irak Yönetimi Başkanı Mesut Barzani 26 Şubat 2017 tarihinde Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ilk kez Kürdistan Bayrağı göndere çekildi.

İşte AKP'nin 'Kürdistan' arşivi: 

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Abbas
14.09.2022 16:53
Ya Kürdistan defalarca söylendi, bunları boşverin, Oslo, İmralı, Kandil ve Dolmabahçe’de Mekik dokutan Bay Bozkurt Kemal mi ???  
 
Vatandaş
14.09.2022 16:32
Ağaya serbest  
 
Serkan
14.09.2022 16:29
Chpli üyelerin son günlerde yaptığı Hdpye bakanlık ve kürdistan(sözde) açıklamaları iktidara en zor zamanlarında hep can simidi atan Kılıçdaroğlunun talimatlarıyla gerçekleşiyor. Biz kör değiliz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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